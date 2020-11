Sarah Michael aus Falkensee: Zumba vom Wohnzimmer direkt ins Internet

Falkensee

Immer sonntags, ab 20 Uhr, geht es für Sarah Michael rund. Dann baut die 29-Jährige ihre Kamera auf, startet die Videoübertragung und legt los mit ihrem Zumba-Kurs. Statt findet der wegen Corona zwar virtuell, der Freude an der Bewegung tut das aber keinen Abbruch, wie die zweifache Mutter findet.

„Wenn ich irgendwas erfinden würde, dann wäre es dieser Sport“

Noch heute kann sie sich an ihre erste Zumba-Einheit erinnern. Die liegt bereits fast zehn Jahre zurück. „Angefangen habe ich ursprünglich mit dem Tanzen, das war meine große Leidenschaft“, erzählt sie. Während ihres Studiums – ursprünglich hatte sie Jura studiert – war der Ausgleich zum Lernen jede Menge Bewegung, auch im Fitnessstudio. „Dort habe ich verschiedene Sachen ausprobiert: Yoga, Pilates, und irgendwann eben auch mal Zumba.“ Der Fitnesstrend eroberte sofort das Herz der heute 29-Jährigen. „Schon nach der ersten Stunde habe ich mir damals gesagt: Wenn ich irgendwas erfinden würde, dann wäre es dieser Sport.“

Zumba-Trainerin Sarah Michael aus Falkensee. Quelle: Privat

Das Konzept von Zumba – eine Kombination aus Aerobic mit vornehmlich lateinamerikanischen Tänzen – hat Sarah Michael seitdem nicht mehr losgelassen. 2013 absolvierte sie die Ausbildung zur lizensierten Zumba-Trainerin (es handelt sich dabei um eine eingetragene und damit auch geschützte Marke), darf seitdem auch selbst Fitness-Workouts in diesem Sport geben. „Anfangs wollte ich mir neben dem Studium ein wenig Geld dazu verdienen“, erinnert sie sich. Als Vertretung in Fitnessstudios sprang sie ein, wenn Bedarf da war. Irgendwann kam ein Zumba-Kurs in einer Flüchtlingsunterkunft in Berlin-Moabit dazu. „Mein erster eigener, regelmäßiger Kurs“, erzählt sie von den Anfängen.

Beruflich neu orientiert: Studium der Sozialen Arbeit

Vor einem Jahr zog die zweifache Mutter mit ihrer Familie schließlich nach Falkensee. Das Jurastudium hat sie inzwischen an den Nagel gehängt. „Es ließ sich nicht mehr mit meinen Kindern vereinbaren. Und die haben für mich immer oberste Priorität.“ Im Fernstudium bildet sie sich inzwischen weiter, studiert dort Soziale Arbeit. In diesem Bereich möchte Sarah Michael auch eines Tages tätig sein. „Mit Kindern und Jugendlichen würde ich gern arbeiten, sie stärken und ihnen mit auf den Weg geben, dass jeder gut ist so, wie er ist“, sagt sie nachdenklich.

Sarah Michael in Aktion: Eine Mischung aus Aerobic und temperamentvoller Musik – das ist Zumba. Quelle: Privat

Ähnlich verhält es sich mit ihrer Zumba-Leidenschaft, die sie ebenso weitergeben möchte. „Dieser Sport ist für jeden was. Man muss gar nicht fit oder tanzbegabt oder ein durchtrainiertes Model sein, um das machen zu können. Egal welche Kleidergröße – es geht darum, Spaß zu haben und sich zu bewegen“, sagt sie. Gleich zwei virtuelle Kurse bietet sie derzeit an. „Man loggt sich ein und macht einfach mit“, erklärt sie. 50 Minuten dauert eine Einheit, die 4 Euro kostet. Nicht nur sonntags („Die letzte Möglichkeit, in der Woche noch Sport zu machen, wenn man es bis dahin nicht geschafft hat.“), sondern auch dienstags oder mittwochs um 10 Uhr, je nach Bedarf, können Interessenten mit der 29-Jährigen von zu Hause aus schwitzen.

Traum für die Zukunft: Präsenzkurse vor Ort im Fitnessstudio

Irgendwann, wenn Corona Geschichte ist, liebäugelt Sarah Michael mit Präsenzkursen in einem Fitnessstudio vor Ort in Falkensee. Bis es soweit ist, freut sich die junge Frau jedoch, dass die virtuellen Trainingseinheiten für regelmäßige Bewegung sorgen.

Mehr Informationen zu Sarah Michael und ihren Kursen: www.facebook.com/Sarah-Michael-Zumbatrainerin-Falkensee-103165368277801

Von Nadine Bieneck