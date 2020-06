Nach Schuss in Menschenmenge: LKA untersucht Tatwaffe

Falkensee

Nach der Festnahme des Mannes, der am Samstagabend am Falkenhagener See eine Person mit einer Schusswaffe verletzt hat, hat jetzt die Staatsanwaltschaft Potsdam die Ermittlungen übernommen. Wie ein Sprecher auf Anfrage mitteilte, könne aber noch nicht gesagt werde, ob der 56-Jährige bei der Tat unter Drogen stand oder auch unter Alkoholeinfluss. Eine Blutprobe sei zwar genommen worden, aber die Auswertung dauere momentan noch an.

Wie berichtet, hatte der Beschuldigte am Samstag im Bereich der Düne nördlich der Spandauer Straße in eine Menschenmenge – bestehend aus acht bis zehn Personen, die alle etwa Mitte 20 alt sind – geschossen. Dabei wurde ein 27-Jähriger an der Hand verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Zuvor gab es eine verbale Auseinandersetzung. Der Tatverdächtige fühlte sich durch die seiner Ansicht nach zu laute Musik der Gruppe gestört. Die Stimmung wurde dann immer aggressiver.

Nach der Tat geflüchtet

Nach der Tat flüchtete der Mann, Zeugen konnten sich jedoch das Kennzeichen seines Autos merken. Im Zuge der Fahndung wurde der Beschuldigte in der Nähe seiner Wohnung in Berlin gestellt. „Er ließ sich widerstandslos festnehmen“, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Ob der Mann schon polizeilich bekannt ist, kann er zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. „Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen liegen uns keine Erkenntnisse zu Vorstrafen vor.“ Und ob der Tatverdächtige überhaupt einen Waffenschein besitzt, ist auch noch unklar. „Die Waffe liegt uns vor, wir wissen aber noch nicht, um was für eine Waffe es sich genau handelt. Sie wird jetzt vom Landeskriminalamt untersucht.“ Anschließend werde eine waffenrechtliche Bewertung erfolgen.

Haftbefehl erlassen

Eine Haftrichterin des Amtsgerichts Potsdam hatte bereits am Sonntagmittag einen Haftbefehl gegen den wegen des versuchten Totschlags verdächtigen 56-Jährigen erlassen und verkündet.

Der Berliner wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, in der er nun auf den Abschluss der Ermittlungen warten muss.

