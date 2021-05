Schlagabtausch im Bauausschuss: Kein Strom für Falkensees Stadtverordnete

Falkensee

Der heftigste Schlagabtausch im Bau- und Werksausschuss am Montagabend (3. Mai) in der Stadthalle Falkensee fand zu einem Thema statt, welches nicht einmal auf der Tagesordnung stand. Mehrere Ausschussmitglieder kritisierten, dass die Arbeitsplätze der Abgeordneten nicht mit einem Stromanschluss für die Arbeitsgeräte ausgestattet sind. Er sehe sich dadurch in seiner Arbeit als Ausschussmitglied „eingeschränkt und behindert“, erklärte unter anderem Martin Hamann, der den Ausschuss als sachkundiger Einwohner unterstützt. Es könne doch nicht sein, „dass wir hier alle wieder wie im Mittelalter mit Papier arbeiten müssen“, kritisierte er.

Bürgermeister Heiko Müller (SPD) erklärte, dass die vor einiger Zeit für die Sitzungen eingerichteten Stromverteiler als „Stolperstellen mitten im Raum“ nicht mit dem Brandschutz- und Unfallkonzept vereinbar seien und daher wieder entfernt wurden. „Wir mussten damals beim Bau der Halle auf einiges verzichten, weil es sonst zu teuer geworden wäre“, so Müller. Dazu gehöre auch eine „Vollverkabelung von allen Plätzen“. Diese hätte im Boden verbaut werden müssen. „Das gehörte nicht zur geplanten Ausstattung“, so Müller. Er verwies zudem auf die mehrstündige Standzeit leistungsfähiger Geräte, womit sich das Problem etwas abmildern ließe.

Ausschuss diskutiert über Millionenprojekte – dafür müssen Arbeitsbedingungen stimmen

Dem widersprach Rainer Ganser (CDU). Dies möge für Rechner zutreffen, die tagsüber im Büro am Netz hängen und geladen werden können, nicht jedoch für Rechner der Ausschussmitglieder, die beruflich am Tage unterwegs seien und dabei mit ihren Rechnern mobil arbeiten müssten. Auf Müllers Hinweis, dass alternativ Ausdrucke genutzt werden könnten, entgegnete Ganser: „Ich bin ja froh, dass wir hier schon mit Papier und nicht mehr mit Pergamentrollen arbeiten.“ Er dränge darauf, die Arbeitsfähigkeit der Stadtverordneten herzustellen. Immerhin „sprechen wir hier im Ausschuss über Millionenprojekte“.

Keine Reaktion auf Angebot vom Experten

Kein Verständnis für die strikte Ablehnung der Stromversorgung seitens des Bürgermeisters hatte auch Martin Hamann. Er stellte der Stadt gar Hilfe in Aussicht. „Ich biete an, das Brandschutzgutachten noch einmal zu überprüfen“, erklärte er. Zu Hunderten habe er die Einrichtung entsprechender Arbeitsbedingungen bereits ermöglicht. Dass eine temporäre Verkabelung in der Stadthalle nicht möglich sei, könne er sich nicht vorstellen. Hamanns Expertise ist unbestritten – er ist beruflich als Prüfingenieur für den Brandschutz tätig. Ob der Bürgermeister die Unterstützung des Experten annimmt, steht in den Sternen. Im Ausschuss reagierte er auf dessen Angebot nicht. Warum, das blieb offen.

Von Nadine Bieneck