Schönwalde-Glien: Nach Unfall geflüchtet

Gegen eine Straßenlaterne und ein Verkehrsschild in der Fehrbelliner Straße in Schönwalde-Glien stieß ein Fahrzeug vermutlich in der Nacht zum Sonntag. Polizisten auf Streife hatten die in die Fahrbahn ragende Laterne gegen 3 Uhr festgestellt.

Strafanzeige aufgenommen

Zu diesem Zeitpunkt hatte der Unfallverursacher schon die Flucht ergriffen und war nicht mehr zu finden. Kameraden der Feuerwehr unterstützten bei der Absicherung der Unfallstelle. Spuren wurden gesichert und eine Strafanzeige aufgenommen. Weitere Ermittlungen zur Verkehrsunfallflucht übernimmt nun die Kriminalpolizei. Zur Höhe des angerichteten Schadens liegen noch keine Angaben vor.

Polizei sucht Hinweise

Wer Beobachtungen zum Verkehrsunfall gemacht hat oder Hinweise zum Sachverhalt geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 03322/275-0 bei der Polizeiinspektion Havelland oder jeder anderen Polizeidienststelle oder nutzt das Hinweisformular der Polizei Brandenburg im Internet unter www.polizei.brandenburg.de.

