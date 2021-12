Schreck vor dem Weihnachtsfest – Einbruch in Falkensee

Falkensee

Unbekannte Täter drangen in der Nacht zu Heiligabend in der Coburger Straße durch eine geöffnete Balkontür in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein und entwendeten Unterhaltungselektronik sowie Schmuck.

Kriminaltechniker untersuchten den Tatort und sicherten mehrere Spuren. Wer Beobachtungen zum genannten Sachverhalt oder zu tatverdächtigen Personen im Bereich gemacht hat, kann sich an die Polizeiinspektion Havelland unter: 03322/27 50 oder an die Internetwache: www.polizei.brandenburg.de wenden.

Von MAZonline