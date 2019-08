Falkensee

Bei einer Frage waren sich alle Direktkandidaten mal völlig einig: „Sommer“ lautete die einstimmige Antwort in der kurzweiligen Vorstellungsrunde, als sie nach ihren persönlichen Vorlieben gefragte wurden: Sommer oder Winter? lautete eine Frage. Andere erforschten die Meinung zu Hund oder Katze?, Kaffee oder Tee?, Meer oder Berge? Tattoo oder Piercing?

Jugendforum lud ein

Das Jugendforum Falkensee hatte am Mittwoch die Direktkandidaten des Wahlkreises 6 zu einem Gespräch mit jungen Leuten eingeladen. Auf dem Podium saßen Barbara Richstein ( CDU), Jörg Schönberg (Linke), Ursula Nonnemacher (Grüne), Ines Jesse ( SPD), Amid Jabbour ( FDP), und Heiko Prüwer ( AfD).

Zur Galerie Jugendliche aus Falkensee, Schönwalde und Dallgow stellten den Kandidaten aus dem Wahlkreis 6 für die Landtagswahl ihre Fragen.

Anaïs von Fircks und Toni Kissing vom Jugendforum moderierten die zwei Stunden im Foyer der Stadthalle. Fast 80 junge Zuhörer waren gekommen. Die Organisatoren vom Jugendforum hätten gern mehr Zuhörer gesehen, aber mit denen, die gekommen waren, wurde es doch ein lebendiges Wahlforum.

Nette Eingangsrunde

Nach den Nettigkeiten der Eingangsrunde ging es gleich politisch zur Sache. Die Kandidaten zogen aus einem Topf eine Frage, auf die sie spontan antworten mussten. Als erstes kam auf Barbara Richstein die Frage zu, ob im Land Brandenburg die Massentierhaltung verboten werden sollte.

Fragen zur Massentierhaltung

Die jungen Zuhörer konnten dann gleich mal erleben, wie Politiker auf charmante Art etwas sagen, ohne die Frage direkt zu beantworten. Barbara Richstein sagte, dass sie selbst kein Fleisch esse, das aber anderen zugestehe. „Wir brauchen eine gute Tierhaltung“, sagte sie, das träfe auf kleine wie große Ställe zu.

Von Grenzkontrollen bis Kohleausstieg

Es folgten Fragen zu ständigen Grenzkontrollen nach Polen (klares Nein von Jörg Schönberg), zum Vermitteln des traditionellen Familienbildes Vater-Mutter-Kind an den Schulen (nicht ausschließlich sagte Ursula Nonnemacher), zur Aufnahme von aus Seenot geretteten Flüchtlingen (Ja sagte Ines Jesse), zum Aufstellen der Wahllisten nach geschlechterparitätischen Aspekten (Nein meinte Amid Jabbour) und zum Kohleausstieg vor 2038 (Nein von Heiko Prüwer).

Frage an Einzelbewerber

Eine Frage ging an dieser Stelle auch an Einzelbewerber Thomas Fuhl: „Soll das Wahlalter auf 14 Jahre gesenkt werden?“ Fuhl gestand, dass er seinerzeit Probleme hatte, als das Wahlalter auf 16 Jahre gesenkt wurde, dass er jetzt aber voll dazu stehe. Aber 14 Jahre erscheine ihm zu früh. Die Sache mit dem Wahlalter tauchte im Laufe der Veranstaltung immer wieder auf.

Komplexe Sachverhalte

14 erschien allen Kandidaten eher zu jung. Jugendbeteiligung solle nicht nur am Wahlalter festgemacht werden. „Politik – das sind echt extrem komplexe Sachverhalte“, sagte Ines Jesse und leitete daraus die Frage ab: „Wie schaffen wir es, Politik besser zu erklären und Teilhabe zu ermöglichen.“

Angesichts der Debatte über ein Mindestalter fragte ein Teilnehmer auch nach einem Maximalwahlalter. Die Falkenseer Direktkandidaten sprachen sich klar dagegen aus.

Freie Fahrt für alle

Bei dem großen Thema ÖPNV gelang es den Direktkandidaten ganz gut, komplexe Sachverhalte zu erklären. Als nämlich die Frage nach dem kostenlosen ÖPNV gestellt wurde. Das mag für manchen, auch jungen Wähler verführerisch klingen. Als Fernziel wollten es wenigsten Ines Jesse und Ursula Nonnemacher anpeilen, wobei die grüne Kandidaten darauf verwies, bei der Frage realistisch zu bleiben mit Blick auf die Landeskasse.

Skeptisch beim Nulltarif

Die anderen Kandidaten zeigten sich eher skeptisch beim Nulltarif für alle. Vielmehr forderten alle, dass mehr Geld in die Infrastruktur fließen müssen, dass der ÖPNV besser, attraktiver und zuverlässiger werden soll. Die Meinungen darüber, was an der Stelle bereits erreicht ist und wie gut die SPD im Land gewirtschaftet hat, gingen erwartungsgemäß auseinander.

Vorwurf des Blablablas

Heiko Prüwer konterte in Richtung Ines Jesse: „Was hat die SPD denn 30 Jahre gemacht? Immer nur blablabla.“ Wenn man Ines Jesse das Mikro gelassen hätte, hätte sie sicherlich abendfüllend und faktenreich erzählen können, was die SPD alles geschafft oder auf den Weg gebracht hat.

Nachfragen zur Klimakrise

Und weil das Wahlforum in Falkensee keine Einbahnstraße war, konnten auch die Kandidaten an die Schüler Fragen stellen. Dabei sorgte Heiko Prüwer von der AfD für einigen Wirbel, als er wissen wollte, ob an den Schulen wertneutral unterrichtet wird und nicht nur rot-grün und als er die Klimaproteste der Schüler mit dem Etikett „Friday-Feiern“ versah. Damit machte er sich unter den jungen Zuhörern wenig Freunde.

Allerdings hatte keiner der Jugendlichen das Thema Klima von sich aus zur Sprache gebracht. So übernahm es denn Ursula Nonnemacher direkt zu fragen: Wer ist der Meinung, dass die Bewältigung der Klimakrise die wichtigste Aufgabe ist? Immerhin gingen da fast alle Arme nach oben, vier Neinstimmen folgten.

Von Marlies Schnaibel