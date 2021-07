Schulen in Falkensee: Dicke Luft in den Klassenräumen

Falkensee

Eine hitzige Debatte entspann sich am Mittwoch im Falkenseer Hauptausschuss, als das Thema Schulbeginn und, damit verbunden, die Auswirkungen der Pandemie aus Sicht der Stadt als Schulträger zur Sprache kamen. Zunächst führte Dezernent Thomas Zylla (CDU) aus, dass laut Zuarbeit von Schulamtsleiterin Margot Reeck alle Klassen- und Unterrichtsräume der Falkenseer Schulen lüftbar und damit aus Sicht der Stadt keine Einschränkungen für den Betrieb des am 9. August startenden neuen Schuljahres absehbar seien.

Julia Concu: „Das finde ich nicht ausreichend“

Julia Concu (B90/Grüne) erklärte daraufhin, dass diese Aussage ihres Wissens auf mindestens eine Schule nicht zutreffe. Die Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung (SVV) bemängelte zudem das Vorgehen der Stadt zur Unterrichtsabsicherung mit Blick auf den Prüfauftrag, den die Stadtverordneten der Verwaltung dazu mit auf den Weg gegeben hatten. „Es ging um Überlegungen, was wir für die Kinder in unseren Schulen noch machen können“, sagte sie. „Das Ergebnis der Stadt ist eine Übersicht, ob die Schulen ihre Fenster zum Lüften öffnen können. Das finde ich nicht ausreichend“, sandte sie eine deutliche Note Richtung Stadtverwaltung aus.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zugleich brachte Concu das Thema Luftreinigungsgeräte wieder auf den Tisch. Das war von den Stadtverordneten bereits zu Beginn des Jahres intensiv diskutiert worden. „Anfangs waren wir da noch etwas zurückhaltend, es gab auch noch nicht so viele Empfehlungen“, räumte sie ein. Mittlerweile gebe es diese Empfehlungen jedoch, eine erneute Diskussion zur Thematik halte sie für geboten.

Thomas Zylla wies vor allem auf die Probleme hin, die mit der Installation solcher Geräte verbunden seien. Nicht nur käme es zu akustischen Beeinträchtigungen, sodass gegebenenfalls die Verständigung mit Schülern und Schülerinnen nicht mehr möglich sei. Zudem würde der Einbau von Geräten auch einen Eingriff in Brandschutz- und Raumkonzepte bedeuten. „Was ist wirksamer als jede mobile Lüftung? Das Lüften“, wies er auf die von der Stadt einzig vorgeschlagene Maßnahme zur Verbesserung der Situation hin.

Vorgenommene Maßnahmen müssten „sinnvoll und nachhaltig sein, und keine Folklore“

Noch deutlicher äußerte sich Dezernent Harald Sempf (SPD). Der Einbau von Luftreinigern in den Klassenräumen erfordere „die brandschutztechnische Begutachtung jedes einzelnen Raumes“, erklärte er eingangs. Das vom Bund für den Einbau solcher Geräte aufgelegte Förderprogramm halte er für reinen Aktionismus. Er verstehe den Wunsch von Eltern und Stadtverordneten gleichermaßen, Schüler und Schülerinnen bestmöglich zu schützen. Die dafür vorgenommen Maßnahmen müssten jedoch „sinnvoll und nachhaltig sein, und keine Folklore“.

Linken-Fraktionschef Harald Petzold: „Nicht akzeptabel“

Eine Bemerkung, die vor allem der Linken-Fraktion übel aufstieß. Sie geht mit Bürgermeister und Verwaltung kurz vor Beginn des neuen Schuljahres dann auch hart ins Gericht. Bürgermeister und Verwaltung hätten „die Sommerferien erneut verschlafen und nichts unternommen, um die Lehr- und Lernbedingungen an den Schulen der Stadt angesichts einer drohenden vierten Corona-Welle zu verbessern“, schimpft Harald Petzold, Linken-Fraktionsvorsitzender. Bereits im Januar hatte seine Fraktion in der SVV einen Antrag zur Installation von Luftreinigungsgeräten an den Schulen eingebracht, sich damit jedoch nicht durchsetzen können. Petzold legte am Donnerstag nach. In Vorbereitung auf das neue Schuljahr seien neben der Überprüfung zu öffnender Fenster an den Schulen noch alle Laptops, die an bedürfte Schüler zur Teilnahme am Distanzunterricht ausgegeben worden seien, wieder eingesammelt worden. Ansonsten jedoch sei nichts passiert.

Den Wunsch der Hauptausschussmitglieder, die Installation von Luftreinigern erneut in Betracht zu ziehen, als „Folklore“ abzutun, sei als Haltung der Stadtverwaltung schlichtweg „nicht akzeptabel“.

Linke fordern Luftreiniger, Konzept und Ausstattung bedürftiger Schüler mit Endgeräten

Petzold fordert nun seitens der Stadt nicht nur den sofortigen Einbau solcher Geräte an allen Grundschulen der Stadt sowie die Erarbeitung eines Konzeptes zur Ausstattung aller weiterführenden Schulen mit mobilen Lüftungsgeräten. Zugleich plädiert er auch für die „sofortige Ausstattung aller bedürftigen Schülerinnen und Schüler an den Schulen der Stadt mit einem internetfähigen mobilen Endgerät oder aber die umgehende Rückgabe der bereits ausgeteilten, aber wieder eingesammelten Geräte an die entsprechenden Schülerinnen und Schüler“. Dass zum jetzigen Zeitpunkt, an dem das Onlinelernen endlich in den Lernalltag integriert sei, die Stadt als Schulträger die Geräte von den Bedürftigsten wieder einsammele, sei widersinnig. Ausgerechnet die bedürftigsten Kinder und Jugendlichen würden damit vom Schulträger ausgebremst.

Lösungen gefordert statt ständiger Abwehr von Vorschlägen der Stadtverordneten

Ein „starkes Signal“ erwartet Petzold nun zeitnah von Bürgermeister Heiko Müller (SPD), „ein Signal, das zeigt, dass wir gemeinsam für bessere Lehr- und Lernbedingungen für unsere Kinder und Jugendlichen in Falkensee eintreten“. Müller solle seine Energie besser „für gute Lösungen anstatt ständig zur Abwehr von guten Vorschlägen der Stadtverordneten“ verwenden, so Petzold. Ganz besonders den kleinsten Schülern und Schülerinnen sei einfach nicht noch ein Winter mit Lernen bei offenem Fenster zumutbar.

Von Nadine Bieneck