Schwule Senioren-WG in Falkensee: Deshalb scheiterte das Projekt in der Villa

Falkensee

Für reichlich Aufsehen sorgte in der vergangenen Woche die Nachricht des DRK-Kreisverbandes Potsdam/Zauch-Belzig, dass die geplante Pflegeeinrichtung für schwule Senioren am Falkenhagener See, nicht umgesetzt wird, weil es „im Umfeld des Projektes Unruhe gegen hatte“. Jetzt nennt der Kreisverband Details, warum das Projekt an diesem Standort gescheitert ist.

„Wir als DRK-Kreisverband haben durchweg positive Rückmeldungen zu unserer Idee und der geplanten Einrichtung erhalten. Allerdings hat es in der Zusammenarbeit mit den derzeitigen Bewohnern der Villa Unstimmigkeiten in der Umsetzung gegeben, die wir nicht nachvollziehen können und uns dazu bewegt haben, vom Projekt an diesem Standort Abstand zu nehmen“, erklärt Fabian Lamster, Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

DRK hält an Idee weiter fest

Das DRK möchte an seiner Idee einer Pflegeeinrichtung für homosexuelle Männer weiter festhalten und diese auch gerne in Falkensee umsetzen, oder an einem anderen Standort in Potsdam, Potsdam-Mittelmark oder im Havelland. „Nach der Presseinfo vom 16. November haben sich Falkenseer an uns gewandt und uns darin bestärkt, das Projekt fortzusetzen“, so Lamster.

Unterstützung kommt von der SPD

Unterstützung gibt es jetzt auch von der Falkenseer SPD. In einer gemeinsamen Erklärung von Ortsverein und SVV-Fraktion äußern die Sozialdemokraten ihr Bedauern darüber, dass das Aus des Vorhabens am Falkenhagener See. „Wir als SPD begreifen unsere Stadt als einen toleranten, lebenswerten Ort für alle Menschen. Wir setzen uns daher für die Gründung einer Seniorenresidenz für queere Menschen ein. Wir laden andere Initiativen und Fraktionen ein, diese Forderung mit uns zu unterstützen“, so Vorstand Julia Sahi.

Der DRK-Kreisverband wollte am Falkenhagener See mit der „Villa am See“ einen geschützten Wohnraum für schwule Senioren schaffen, einen Ort der Gleichgesinnung und des Respekts, mit 24 Stunden Betreuung.

Von Danilo Hafer