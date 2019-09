Dallgow-Döberitz

Am Montagmorgen kam es gegen 7.45 Uhr auf der B 5 bei Dallgow zu einem schweren Verkehrsunfall. Kurz vor der Landesgrenze zu Berlin, Abfahrt Seeburg, sind in Fahrtrichtung Berlin vier Fahrzeuge zusammengestoßen. Bei dem heftigen Aufprall wurden insgesamt sechs Personen, darunter ein Kleinkind, verletzt. Sie mussten mittels mehrerer Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.

Rettungskräfte und die Kameraden der Feuerwehr Dallgow hatten massive Probleme an die Unglücksstelle zu kommen, weil es in Abschnitten keine Rettungsgasse gab.

B 5 in Richtung Berlin war voll gesperrt

Drei der vier am Unfall beteiligten Autos warn sehr stark beschädigt, Feuerwehrleute streuten Ölbindemittel, um auslaufende Betriebsstoffe aufzunehmen, klemmten Batterien ab und stellte den Brandschutz sicher.

Die B5 war in Richtung Berlin für einige Stunden komplett gesperrt, inklusive der Abfahrt Seeburg. Auch auf der Umleitungsstrecke über Falkensee (Straße der Einheit) bildeten sich langen Autoschlangen.

Von MAZ online