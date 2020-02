Seine künstlerische Laufbahn begann in der 7. Klasse

Falkensee

Hell, freundlich, modern und dennoch gemütlich ist die Buchhandlung „Kapitel 8“ in der Bahnhofstraße 8 in Falkensee. Die Räume laden zum Schmökern ein. Das empfand auch Eugen Gliege, Pressezeichner, Karikaturist und Autor aus Semlin, als er Samstag dort zu Gast war. „ Eugen Gliege ist auf uns zugekommen mit der Bitte, seine Werke in unserer Buchhandlung zu präsentieren”, sagen die beiden Inhaberinnen, Manuela Dietzsch und Ivonne Henning. Seit 6. Januar betreiben sie „Kapitel 8“ am neuen Standort.

Ivonne Henning (l.), Eugen Gliege und Manuela Dietzsch imm „Kapitel 8“.. Quelle: Enrico Berg

Auf einem weißen Tisch, über dem ein Kronleuchter mit Glaskristallen hängt, waren die Publikationen des Autors aufgebaut. Sowohl Bücherfreunde als auch Fans von Gliege nahmen die Gelegenheit wahr, um ein paar Worte mit dem Autor zu wechseln. „Ich kenne ihn persönlich und habe mich extra auf den Weg hierher gemacht, um ihn zu treffen”, erzählte Bernd Hidde aus Falkensee. Weil Hidde in Pasewalk geboren ist, suchte er sich das Buch „Die Städte in Mecklenburg und Vorpommern in alten Bildern und Geschichten” aus. Die Heimatbücher aus dem Havelland habe er bereits. Als Erinnerung an diesen Tag ließ sich der Neu-Falkenseer eine Widmung von Eugen Gliege in das Werk schreiben.

Mit dem Autor im Gespräch

Peter Arndt, ebenfalls aus Falkensee, entschied sich nach ausgiebigem Stöbern der havelländischen Literatur für Glieges Buch „Die Orte im Altkreis Nauen”. Ursprünglich kommt Arndt aus Pessin, von daher war dieses Werk von besonderem Interesse für ihn. „ Eugen Gliege kannte ich bisher noch nicht. Ich hatte in der MAZ gelesen, dass er heute hier seine Werke vorstellt. Diese Gelegenheit wollte ich nutzen, um den Autor kennen zu lernen.” Auch Peter Arndt ließ sich sein Buch signieren. Das machte der Autos gern. Man merkte dem sympathischen Schriftsteller und Pressezeichner an, dass er die Nähe zu seinen Lesern genießt.

Viele Jahre beim Verlag „ Junge Welt “

Die künstlerische Laufbahn von Eugen Gliege begann bereits in der 7. Klasse. Für eine Schulausstellung hatte er seinerzeit eine Bildergeschichte in Reimen gezeichnet. Sein Lehrer und sein Direktor waren von dem Talent ihres Schülers so begeistert, dass sie die Zeichnungen an den Verlag „ Junge Welt” geschickt haben. Dieser hat den Semliner bis zur Wende betreut. Während seiner Studienzeit hat er für die Studentenzeitung einen Spatz gezeichnet und dafür fünf Mark bekommen. „Da kannste mehr draus machen”, sagte er sich. Mit einer Zeichenmappe unter dem Arm ging er von Redaktion zu Redaktion. Zu Beginn seiner späteren Laufbahn hat Eugen Gliege Humor- und Bildergeschichten publiziert.

Neues Buch erscheint in diesem Jahr

In einigen seiner Bücher erklärt der Autor sowohl die geografische Lage als auch die geschichtliche Entwicklung des Havellandes. Besonders am Herzen liege ihm „ Havelland”. „Hier werden die Örtlichkeiten beschrieben, das ist quasi Heimatkunde”, sagt er.

Zur Zeit arbeitet Eugen Gliege an „Sitten und Gebräuche im Havelland”. Darin geht es um Themen wie Bauernregeln, Aberglaube, Glauben, Sitten und Gebräuche. Es erscheint voraussichtlich im November.

Von Hannelore Berg