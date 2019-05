Falkensee

Zuhören. Und noch mal zuhören. Und wieder zuhören. Wenn Politik auf Wähler trifft, dann hält die Landtagsabgeordnete Barbara Richstein ihre Sprechstunde ab. Montags von 17 bis 19 Uhr, mitten im Feierabendverkehr in der Falkenseer Bahnhofsstraße in der CDU-Geschäftsstelle. Seit 20 Jahren macht sie das jetzt, alles im Halb-Stunden-Takt: Zuhören. Und seit 20 Jahren sitzt sie für das Havelland nun schon im brandenburgischen Landtag. Ihr Jubiläum feiert sie in diesem Jahr.

Warum ist Politik so kompliziert geworden?

„Warum ist Politik so kompliziert geworden, Frau Richstein?“ Spontan sei sie vorbeigekommen, und diese Frage wolle sie endlich mal bei einem Politiker loswerden. Eine Rentnerin aus Falkensee, Kinder und Enkelkinder hätte sie und in der DDR sei sie groß geworden. Ihren Namen sollen wir jetzt mal nicht schreiben, aber die Frage sei doch berechtigt. Barbara Richstein nickt. Mit der Rente sei sie zufrieden, sagt die Wählerin weiter, ihr ginge es gut, aber sie sei doch politikverdrossen.

Barbara Richstein antwortet: ruhig, sachlich, mit großer Erfahrung nach 20 Jahren als Berufspolitikerin. „Kommunalebene, Landtagsebene, Bundestagsebene, die europäische Ebene – alles politische Ebenen, die bei vielen Entscheidungsprozessen berücksichtigt werden“, erklärt sie geduldig: „Da verwischt sich vieles und wird für den Bürger nicht mehr sichtbar und verständlich.“

Ein dickeres Fell zugelegt

Geduld braucht es in der Politik. Verständnis und Kompromissfähigkeit – und da sei, so analysiert sie, in den letzten Jahren auch etwas verloren gegangen. Und schwieriger geworden. „Auch ich habe mich in den 20 Jahren verändert, habe ein dickeres Fell“, sagt sie später: „Ich bin auch nicht mehr so euphorisch und springe auf jedes Thema auf.“

Angefangen hat sie in der Kommunalpolitik, dort ist sie immer verankert geblieben. Richstein lebt seit 1999 in Falkensee. Seit 2014 ist sie Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung. In ihren ersten 20 Lebensjahren musste sie viel umziehen – alle zwei Jahre, ihr Vater war arbeitete als Offizier. „20 Jahre Falkensee – so lange habe ich noch an keinem Ort gewohnt.“ Sehnsucht nach Sesshaftigkeit – in der Gartenstadt wurde sie gestillt.

Der Ton ist rau geworden

Bei der Bürgermeister-Stichwahl am 11. Oktober 2015 unterlag Richstein, mit einem Ergebnis von 7.560 zu 7.971 Stimmen, knapp Heiko Müller ( SPD). Neben der Stadtverordnetenversammlung ist Richstein auch Mitglied des Kreistages Havelland – was politische Kernerarbeit angeht, kennt sich die Juristin, die auch mal Brandenburgs Justizministerin (August 2002 bis Oktober 2004) war, aus. Sie steht auch morgens um 6.30 Uhr auf dem Bahnsteig in Falkensee, macht Wahlkampf und verteilt Flyer. „Lassen Sie mich doch mit dem Dreck zufrieden“, hört sie in den letzten Jahren immer häufiger.

Nicht nur auf der Straße, auch im Landtag sei der Ton rauer geworden: „Da hat sich einiges geändert.“ Das verletzt, tut auch mal weh, ist schwer zu ertragen – selbst für jemanden, der stark und konsequent seine Frau steht: „Auch ich wollte schon mal alles hinschmeißen.“ Doch das ging nicht, widerspricht ihrer Erziehung: Loyal, diszipliniert, verantwortungsbewusst, konservativ, verheiratet, katholisch, weltoffen.

Voller Kalender im Wahljahr

Stolz betont sie, dass sie dreimal direkt in den Landtag eingezogen ist, ohne dass die Partei nachhelfen musste - der Bürger hat sie gewählt. „Und dann kann ich die Wähler, die mich direkt gewählt haben, auch nicht hängen lassen.“

In diesem Jahr will sie es am 1. September wieder versuchen. „Das wird ein aufregendes und anstrengendes Jahr“, sagt sie und blickt in ihren Terminkalender der nächsten Monate: Kommunalwahl, Landtagswahl, Europawahl. Viele Veranstaltungen, viele Gespräche. Und immer wieder: Zuhören.

In der 6. Wahlperiode des Landtages ist sie auch Mitglied im Ausschuss für Europaangelegenheiten, Entwicklungspolitik und Verbraucherschutz. Seit Dezember 2015 ist Richstein stellvertretende Vorsitzende und Sprecherin für Europa, Migration und Integration der CDU-Fraktion im Landtag Brandenburg, eine Aufgabe, die durch die Integrationspolitik der Bundeskanzlerin für viel Erklärungsbedarf sorgt: „Durch meine persönlichen Erfahrungen stehe ich hinter dem Kurs von Frau Merkel.“

Persönliche Probleme und Härtefälle

Bitte, der nächste Bürger in der Bürgersprechstunde. Ein Falkenseer, der ein Problem mit der Stadt hat. „Da konnte ich jetzt Akteneinsicht nehmen, kann vielleicht eine Tür aufmachen“, sagt sie.

Persönliche Probleme seien es meist, mit denen sie zu ihr kommen, im Schnitt so drei Wähler. „Es menschelt auch viel“, wie sie es sagt. Besonders berührt hätte sie der Fall eines Vaters aus Falkensee vor Jahren, der kein Besuchsrecht für seine Kinder bekommen hat, weil die Frau nach Japan verschwunden ist. Auch damit hat sie sich beschäftigt: „Doch die Gesetze sind da anders, da gibt es keine Rechte für Väter.“

Es ist 19 Uhr. Keine Termine heute Abend? „Doch, doch“ – die Laufschuhe an und dann wird gejoggt. Natürlich ist sie beim nächsten Marathon dabei.

Von Ulrich Hansbuer