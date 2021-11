Falkensee

Wenn Ilona Daebel, Leiterin der Selbsthilfegruppe Diabetes in Falkensee, von den Mitgliedern spricht, nennt sie diese „ihre Zuckermäuse“. Seit diesem Jahr leitet sie mit viel Spaß an der Sache die Gruppe und ermöglicht es so, dass sie auch drei Jahrzehnte nach der Gründung noch fortbestehen kann. Das 30-jährige Jubiläum konnte aufgrund der Corona-Pandemie bislang nicht feierlich begangen werden. Anlässlich des letzten Treffens am Montag nutzte die Selbsthilfegruppe jedoch die Gelegenheit, dem Kulturhaus „Johannes R. Becher“ ihren Dank auszusprechen – denn dieses unterstützte die Diabetiker und Diabetikerinnen von Anfang an und stellt jeden Monat Räume und Verpflegung zur Verfügung.

Deutscher Diabetiker Bund spricht Kulturhaus Dank aus

„Die Belegschaft hat uns in den letzten 30 Jahren wunderschöne Nachmittage hier beschert – sie haben die Räume nach unseren Wünschen bestuhlt, uns Getränke und Lebensmittel vorbereitet und die Technik für die Referenten vorbereitet. Dafür möchten wir heute unseren Dank aussprechen“, sagte Daebel. Zur feierlichen Übergabe von Ehrenurkunde und Blumenstrauß kam auch Uta Weiß, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit beim Deutschen Diabetiker Bund (DDB).

„Ich freue mich, dass ich heute als Gast dabei sein darf, besonders weil es so ein schönes Jubiläum ist und die Gruppe etwas zum Feiern hat“, sagte Weiß bei einer Ansprache, in der sie einen kleinen Rückblick auf die vergangenen Jahrzehnte gab. „Sie haben viele interessante Referate von kompetenten Diabetesberatern gehört zu Spätfolgen und Sie haben Hinweise und Tipps erhalten, um den Alltag mit Diabetes in den Griff zu kriegen. Auch Exkursionen in andere Kliniken, Gegenden und Landschaften oder interessante Projekte wie ein Kochkurs gehörten dazu“, sagte Weiß. Sie betonte zudem, wie wichtig die Treffen der Gruppe sind: „Die erfolgreiche Arbeit wurde nur von der Corona-Pandemie unterbrochen. Sie sind älter und weniger mobil geworden. Die Krankheit bleibt mit allen Einschränkungen bestehen – aber der gemeinsame Austausch hilft.“

Jeden Monat werden Vorträge gehalten

Einmal im Monat, immer am ersten Montag um 15 Uhr, trifft sich die Gruppe im Kulturhaus „Johannes R. Becher“ im Havelländer Weg 67. Mit Ilona Daebel stand ein dritter Leitungswechsel an: Sie übernahm das Zepter von Barbara und Hans Vogeler, die seit 2015 die Gruppe koordinierten und nun krankheitsbedingt ihre Position abgaben. „Ich habe früher meine Eltern hingefahren, dann bin ich auch selbst mal dageblieben. Die Leitung zu übernehmen macht mir auf jeden Fall Spaß – ich bin immer schon gerne ins kalte Wasser gesprungen und das hat immer gut geklappt“, erzählt Daebel, die selbst neben anderen Erkrankungen auch Diabetes hat.

Zu ihren Aufgaben zählt es, für jedes Treffen Referenten einzuladen: „Das Jahr über werden zu wechselnden Themen Vorträge gehalten, meistens von Ärzten“, erklärt Daebel. Beispielsweise Augenärzte, Kardiologen und ab kommendem Jahr auch ein Zahnarzt besuchen die Gruppe, um sie über den neusten medizinischen Fortschritt zu informieren. „Diabetes verursacht viele Folgeerkrankungen und ist sehr weit verbreitet, deswegen wird in dem Bereich sehr viel geforscht. Es hat sich so viel getan über die Jahre und heute gibt es viel mehr Behandlungsoptionen“, erzählt Daebel und führt aus: „Bevor man anfängt, Insulin zu spritzen, gibt es inzwischen viele andere Möglichkeiten, Mittel oral einzunehmen.“

Die Vorträge sind für die Gruppenmitglieder eine große Hilfe: „Die meisten in unserer Gruppe sind sehr alt und teilweise weit über 80. Die Referenten versuchen, ihr Wissen verständlich für ältere Leute herüberzubringen“, so die Gruppenleiterin. Insgesamt an die 20 Personen sind Teil der Gruppe. Daebel ruft vor jedem Treffen jedes Mitglied an, um an den Termin zu erinnern. „Das mache ich gerne und sie freuen sich darüber auch. Bei den Telefonaten werde ich immer schon interessiert gefragt, wer denn dieses Mal vortragen wird“, sagt Daebel.

Auch der soziale Kontakt ist wichtig

Für die Teilnehmenden, die teilweise seit der Gründung im Jahr 1991 zu den Treffen kommen, ist auch der soziale Austausch im Nachgang der Vorträge eine wichtige Konstante. „Als ich angerufen habe im Mai, um zu berichten, dass Treffen nach der Corona-Zwangspause wieder möglich sind, haben sie sich sehr gefreut. Da habe ich gemerkt, wie wichtig die Gruppe ist. Dort merken sie, dass sie nicht allein mit dem Diabetes sind“, erzählt die Leiterin.

Von Leonie Mikulla