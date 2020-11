Selgros-Bistro-Chef Jens Janke aus Falkensee: Zwischen Jägerschnitzel und Gänsetaxi

Falkensee

„Das Jägerschnitzel ist der absolute Renner“, sagt Jens Janke und ist baff. Die Rede ist nicht von irgendeinem Jägerschnitzel, sondern seinem Jägerschnitzel nach DDR-Art mit Tomatensauce und Spirellinudeln. Im Juni diesen Jahres übernahm der 60-Jährige das Bistro auf dem Gelände des Selgros-Lebensmittelgroßhandels in der Straße der Einheit in Falkensee. Seine Speisekarte hat er seitdem nach und nach mit etlichen klassischen Mittagsgerichten bestückt, die derzeit von Montag bis Freitag zwischen 10 und 15 Uhr erhältlich sind. „Ab 30 Euro liefern wir von Montag bis Freitag auch“, sagt Jens Janke.

Aus dem Kinderferienlager wird der Job im Bistro

Hätte ihm jemand vor einem Jahr gesagt, dass er heute als Pächter in dem Bistro steht, welches auf dem Selgros-Parkplatzgelände, direkt an der Straße der Einheit angesiedelt ist, hätte der 60-Jährige nur müde gelächelt. Viele Jahre war der gelernte Koch selbstständig, betrieb zuletzt 13 Jahre das Restaurant des Gatower Golfclubs. Ende 2019 war damit Schluss. „Ich hatte genug von der Selbstständigkeit, wollte meine restlichen Berufsjahre zurück ins Angestelltenverhältnis kehren“, erzählt er. Eine Stelle im Kinderferienlager in Petzow ( Potsdam-Mittelmark) hatte er bereits in Aussicht. Doch dann „kam Corona um die Ecke“.

Für Jens Janke hieß das, erneut umzudenken. Jahrelang war er nahezu täglich bei Selgros vor Ort gewesen – als Kunde. „Mit der Zeit lernt man die Leute kennen, es sind ja immer wieder die gleichen Gesichter“, erzählt er. So kam es schließlich, dass Selgros ihn eines Tages gefragt hätte, ob er sich die Übernahme des seit einiger Zeit leer stehenden Bistros vorstellen könne. Die Auswirkungen der Pandemie sorgten schließlich dafür, dass aus der fixen Idee für den 60-Jährigen Ernst wurde.

„Zu Hause rumzusitzen ist nicht meins“

„Am Ende war es tatsächlich eine kurzfristige Entscheidung“, sagt Jens Janke über seine unfreiwillige Nun-doch-wieder-Selbstständigkeit. Ausschlaggebender Punkt dafür sei der Mangel an Perspektiven gewesen. „Es war absehbar, dass aus meinem Plan, im Kinderferienlager anzuheuern, aufgrund von Corona so schnell nichts wird.“ Hartz IV sei für ihn keine Option gewesen, zumal „nur zu Hause rumzusitzen absolut nicht meins ist“.

Seit einem halben Jahr also steht er nun wochentags als Koch des gepachteten Bistros in der Küche. Die zurückliegenden Monate waren alles andere als einfach, die neuerliche Corona-Schließzeit tue ihr Übriges. Um rund 40 Prozent seien die Umsätze seitdem zurückgegangen, auch weil das Frühstücksgeschäft inzwischen völlig brach liege. Dabei gibt sich Jens Janke eine Menge Mühe, nimmt Kundenwünsche und -vorschläge in seine Planung auf und setzt diese auch um.

Der Renner: Das Jägerschnitzel nach DDR-Art. Quelle: Nadine Bieneck

So landete schließlich auch das Jägerschnitzel auf seiner Karte. Selgros-Mitarbeiter hätten ihn gefragt, ob er so etwas nicht mal als Mittagessen anbieten könne, erzählt er. Ursprünglich sei das als einmaliger Versuch geplant gewesen, zubereitet habe er das Gericht auf moderne Art und Weise. „Darauf bekam ich dann tatsächlich die Rückmeldung, dass das nicht wie damals zu Ostzeiten schmecke“, erinnert er sich lachend, „also habe ich das Rezept abgewandelt. In der DDR war es ja nicht ungewöhnlich, zu Tricks zu greifen, um beispielsweise Soßen zu strecken. Tomatenmark war damals eben knapp.“ Statt purem Tomatenmark wandert daher nun in seine Jägerschnitzeltomatensoße auch ein ordentlicher Schub Mehl und weitere Zutaten, die für ein DDR-Geschmackserlebnis sorgen. „Seitdem ist das der absolute Renner bei uns und deshalb auch längst auf der Karte gelandet“, sagt der 60-Jährige schmunzelnd. „Ich hatte anfangs dafür eine Fleischwurst gekauft, von der ich dachte, dass sie ewig reicht. Nach zwei Tagen war sie alle.“

Jede Menge Klassiker stehen auf der Karte von Jens Janke. Quelle: Nadine Bieneck

Ähnliches erhofft er sich auch von seinem Gänsebraten. Den kann man bei Jens Janke schon jetzt auch für die Weihnachtsfeiertage vorbestellen und liefern lassen. „An allen drei Feiertagen, wir bringen die Gans mit Klößen, Rot- und Grünkohl, Soße und natürlich heiß“, sagt er.

Für den Weihnachtsklassiker – der auch während des Dezembermonats bestellt werden kann – greift Janke auf deutsche Biogänse zurück. „Da merkt man einfach einen riesigen Qualitätsunterschied“, weiß der erfahrene Koch. Mit Weihnachtsgänsen kennt sich der 60-Jährige überdies gut aus. Vor Jahren bekochte er unter anderem stets zu Weihnachten den damaligen Potsdamer Bürgermeister und anschließenden brandenburgischen Ministerpräsidenten Matthias Platzeck ( SPD).

Platzeck sorgte für zentnerweise „Berge von Gänsen“

„Ein Freund von mir wohnte direkt neben ihm, so kam das“, erinnert er sich. Sein „ Gänsetaxi“-Angebot erlebte in dieser Zeit einen absoluten Höhepunkt, nachdem ein deutschlandweit erschienener Zeitungsartikel über Platzecks Weihnachtsgänse berichtete. „Mein Telefon stand danach nicht mehr still, unzählige Leute orderten daraufhin bei mir ihre Weihnachtsgans“, erzählt er. Mehrere Zentner Gänse habe er in jenem Jahr zubereitet, „es waren Berge von Gänsen. Und es war die Hölle.“

Das Bistro Selgros Falkensee ist telefonisch erreichbar unter 03322/278 38 37 und bistroselgros@gmail.com

