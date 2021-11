Falkensee

Einmal die Woche geht es im Familiencafé im Falkenhorst in Falkensee richtig sportlich zu: Im Kurs für Sturzprophylaxe dürfen sich Rentner und Rentnerinnen spielerisch an verschiedenem Übungsmaterial ausprobieren.

Die eine oder der andere kommt während der Trainingseinheit ins Schwitzen – vor allem jedoch wird viel gemeinsam gelacht und sich gegenseitig angefeuert.

Sturzprophylaxe-Kurs: Gegründet vor drei Jahren

Angeleitet wird der Kurs von Ulf Hoffmeyer-Zlotnik, der die Gruppe Ende 2018 ins Leben rief. Er ist Vorsitzender des Seniorenbeirats in Falkensee. Die Idee dazu kam vom Landkreis, Kreissportbund und der AOK. Als für eine Ausbildung zu Trainern für Sturzpräventionskurse Interessenten gesucht werden, meldet sich Hoffmeyer-Zlotnik kurzerhand selbst: „Das ist auch für mich ein Stück Bewegung – wenn ich so einen Kurs verbindlich zusage, muss ich dort jeden Dienstag hinkommen.“

Im Familiencafé Falkenhorst in Falkensee findet immer dienstags eine Sturzprophylaxe statt. Quelle: Leonie Mikulla

Denn Hoffmeyer-Zlotnik, der sich auch als Vorsitzender des Seniorenbeirats für die Bedürfnisse von älteren Menschen in Falkensee einsetzt, weiß: „Es ist sehr wichtig, Mobilität bis ins hohe Alter hinein zu fördern und zu erhalten.“

Muskeltraining und Koordination

Er verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz: „Ganz klassisch gehört dazu einerseits Muskeltraining und die Verbesserung von Beweglichkeit und Koordination. Aber auch der soziale Kontakt und Übung von Konzentration sind wesentlicher Bestandteil von dem Kurs“, erklärt der Anleiter.

Die Trainingseinheit ist dementsprechend vielfältig und verlangt den Teilnehmenden einiges ab. „Gängige Übungen wie Kniebeugen, Hanteltraining oder Hüftkreisen wechseln sich ab mit spielerischen und interaktiven Aufgaben. Das verschiedene Material sorgt für Abwechslung und macht neugierig“, beschreibt Hoffmeyer-Zlotnik das Kursprinzip.

Im Kreis sitzen die Kursteilnehmer und machen die Hantelübung. Quelle: Leonie Mikulla

Farbige Tülltücher, Tischtennisbälle, Stoffsäckchen und noch einige andere Utensilien kommen zum Einsatz und sorgen das ein oder andere Mal für Gelächter. Bei einer Übung müssen sich die Teilnehmenden beispielsweise Bälle zuwerfen.

Wenn blaue und gelbe Bälle fliegen

Besonders herausfordernd wird es, als zwei verschiedene Farben zum Einsatz kommen. Blau soll nach links und gelb nach rechts geworfen werden – oder war es doch andersherum? „Diese Übung hilft dabei, geistig fit zu bleiben. Man muss aufmerksam sein dafür, was in der Umgebung passiert und sich merken, wo der Ball gerade ist“, erklärt der Anleiter und ergänzt: „Auch die Kommunikation wird dabei trainiert – ich muss darauf achten, dass der andere bereit ist, wenn ich ihm den Ball zuwerfe.“

Auch mit Bällen trainieren die Teilnehmenden. Quelle: Leonie Mikulla

Elf Personen nehmen am Dienstag an dem Kurs teil und man merkt ihnen an, mit wie viel Elan sie bei der Sache sind. „Mir gefällt es, dass man sich bewegt und in Gemeinschaft ist. Das macht mir jedes Mal viel Spaß und Freude“, erzählt Gertraude Marzahn. Die 93-Jährige war von Anfang an mit dabei und kommt wie die meisten anderen Teilnehmenden selbstständig mit Rollator jede Woche zu dem Termin.

Freundschaften über den Sport

„Über die Gruppe sind auch schon Freundschaften entstanden und wir spielen manchmal Karten gemeinsam“, freut sich Marzahn. Auch für Gerda Tiedemann ist das Treffen ein besonderer Moment: „Ich fühle mich viel wohler, wenn ich nicht alleine bin und es bringt ein bisschen Abwechslung in den Alltag“, erzählt die alte Dame, die schon mehrere Schlaganfälle hatte.

Momentan hat das niedrigschwellige Kursangebot noch Alleinstellungsmerkmal in Falkensee. „Der Seniorenbeirat würde sich gerne darum kümmern, dass auch anderswo in Falkensee die Kurse angeboten werden, deswegen suchen wir Kursleiter“, so Hoffmeyer-Zlotnik.

Wer Interesse hat, einen solchen Kurs als Trainer anzubieten, kann sich unter 03322 / 20 08 36 melden.

Von Leonie Mikulla