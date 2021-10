Falkensee

Das Projekt ist erst einige Monate alt – und erhielt jetzt schon einen Förderpreis im Wert von 3000 Euro: Das Programm „Ältere Menschen und Digitalisierung“ des Seniorenbeirats der Stadt Falkensee wurde von der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (BAGSO) und dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) als eines der bundesweit 100 besten Projekte bewertet.

Initiative „DigitalPakt Alter“ setzt auf digitale Teilhabe älterer Menschen

„Wir haben im August an dem Wettbewerb teilgenommen und uns sehr gefreut, dass wir ausgewählt wurden – diese Wertschätzung motiviert uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind!“, erzählt Michael Lauber, der sich im Seniorenbeirat maßgeblich für das Projekt einsetzt. Der Wettbewerb wurde initiiert über die gemeinsame Initiative „DigitalPakt Alter“ der BAGSO und des BMFSFJ. Deren Ziel ist es, älteren Menschen digitale Teilhabe zu ermöglichen –  für ein selbstbestimmtes Leben auch im hohen Alter.

Genau hier setzt das Projekt des Seniorenbeirats an. „Im Rahmen unseres Beratungsprogramms bieten wir interessierten Senioren und Seniorinnen an, ihnen bei einem Hausbesuch Unterstützung bei allen Fragen rund um Digitalisierung und Technik zu leisten“, berichtet Lauber. Die Vermittlung läuft über den Seniorenbeirat, für die Hausbesuche zeigen sich ehrenamtliche Berater verantwortlich. Diese haben einen beruflichen Hintergrund im IT-Bereich und sind dadurch sehr gut mit technischen Fragen vertraut. Eine Besonderheit des Projekts besteht darin, dass zusätzlich zu der rein inhaltlichen Ebene auch soziale Aspekte mitgedacht werden: „Unsere beiden Ehrenamtlichen sehen ihre Aufgabe nicht nur in der technischen Beratung, sondern erleben sich auch als eine Art Seelsorger. Das heißt, sie nehmen sich bewusst zwischen 60 und 90 Minuten Zeit und es kommt oft auch ein privates Gespräch zustande“, führt Lauber aus.

Ende des Jahres sollen offene Beratungstreffs entstehen

Die Hausbesuche sollen langfristig beibehalten werden, um Personen unkompliziert in ihrem gewohnten Umfeld Hilfe leisten zu können – denn die feste technische Einrichtung lässt sich schlecht mitnehmen. „Zusätzlich möchten wir demnächst regelmäßige Beratungskurse anbieten. Diese sollen an festen Standorten im gesamten Stadtgebiet stattfinden“, erzählt Lauber. Dort geht es auch darum, Interesse zu wecken, an Neues heranzuführen und den sozialen Austausch zu ermöglichen.

Für die Umsetzung dieses zweiten Standbeins soll das Fördergeld verwendet werden: „Wir möchten technische Ausstattung wie Beamer, Leinwand und einen passenden Laptop anschaffen.“ Als Startzeitpunkt ist derzeit das Ende des zweiten Halbjahres angedacht.

Info: Interessierte Senioren und Seniorinnen können sich an den Seniorenbeirat unter der 03322 – 850 80 51 wenden. Dieser vermittelt an einen der Berater, die den Hausbesuch durchführen.

Von Leonie Mikulla