Im Juni ist es soweit: Der Beirat für die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen der Stadt Falkensee nominiert neue Mitglieder. Im Rahmen einer Serie haben die aktuell Beteiligten der MAZ erzählt, was für sie persönlich Teilhabe bedeutet und wofür sie sich einsetzen. Sille Boll wohnt seit 2000 in Falkensee und weiß, dass sich für Menschen mit Behinderungen seitdem einiges zum Positiven in der Gartenstadt gewandelt hat.

Fremd in der eigenen Stadt

„Als unsere Kinder schulpflichtig wurden, war das der Anlass ins Grüne zu ziehen. Wenn man hier lebt, hat man Kontakt mit Institutionen der Stadt wie der Schule und der Verwaltung. Doch ich habe gemerkt – in dieser Stadt kam ich überhaupt nicht zurecht“, erinnert sich die 65-Jährige. So war die Geschwister-Scholl-Grundschule damals nicht barrierefrei. Wenn Boll zu Elternabenden oder Aufführungen eingeladen war, musste sie die Treppen hochrutschen. Auch das Rathaus oder das Einwohnermeldeamt hatten keinen Aufzug. „Als jemand im Rollstuhl habe ich gedacht, ich bin hier fremd und nicht willkommen“, überlegt Boll.

Mit ihren Anliegen ging Boll in die Stadtverordnetenversammlung zur Einwohnerfragestunde. Auch dort hin zu gelangen, war mit Hürden verbunden: „Sie fand im zweiten Stock statt. Ein paar Mal hat der Bürgermeister die Feuerwehr angerufen und fünf Leute haben mich gemeinsam hochgetragen. Das fand ich skurril“, erinnert sich Boll. Doch als sie sich in der Versammlung zu Wort meldete, wurde sie angeguckt, als wäre sie von einem anderen Stern. „Die Ansprüche, die ich an Barrierefreiheit gestellt habe, wurden damals als maßlos übertrieben und unerfüllbar angesehen“, so Boll.

Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention gab Anlass zum Engagement

Verschiedene Ereignisse gaben schließlich den Anlass, in der Gartenstadt aktiv zu werden. So wurde die 2006 verabschiedete UN-Behindertenrechtskonvention 2009 von Deutschland ratifiziert. „Sie befindet sich juristisch auf der gleichen Ebene wie die Kinderrechts- und Menschenrechtskonventionen. Damit im Rücken haben wir eine ganz andere Position. Wir sind nicht mehr Bittsteller, sondern Menschen mit Rechten“, erklärt Boll.

Doch als 2011 die Immanuel-Gesamt-Schule in Falkensee saniert wurde, kam Barrierefreiheit in den Planungen nicht vor – erst nachdem die damalige Grünen-Fraktion Alarm schlug.

Die Stadt soll bedarfsgerecht werden

„Ich habe zwei andere Betroffene in Falkensee kennengelernt und wir waren der Meinung, dass wir uns einmischen müssen. Deswegen haben wir 2012 den Offenen Treff gegründet mit dem Motto ‚Nichts über uns, nichts ohne uns – für ein barrierefreies Falkensee“, erzählt Boll. Wichtig war und ist vor allem, dass es nicht darum geht, die Stadt behindertengerecht zu machen. „Stattdessen soll sie bedarfsgerecht werden. Da geht es darum, zu gucken, was die Menschen brauchen, die bei uns leben. Anpassungen sind nicht nur für Menschen mit Behinderungen nützlich: Touristen brauchen Piktogramme genauso, wie Menschen, die nicht lesen und schreiben können. Leichte Sprache ist nicht nur für Personen mit Intelligenzminderung, sondern auch für Menschen mit geringen Deutschkenntnissen wichtig“, erklärt Boll.

Durch die Arbeit des Beirats hat sich viel verändert

Richtig Fahrt nahmen die Anliegen mit der Gründung des Beirats im Jahr 2014 auf. „Jetzt beginnt die dritte Amtsperiode und man kann sehen, dass sich nach fast zehn Jahren eine Menge geändert hat. Es ist viel Arbeit, wir kriegen kein Geld und arbeiten uns in Themen ein, schreiben Berichte und Briefe – aber es hat sich gelohnt“, stellt Boll fest. So hat das Rathaus inzwischen einen Aufzug und jede neue Kita wird komplett barrierefrei gestaltet. Erst kürzlich sagte der Bürgermeister in einer Stadtverordnetenversammlung, dass Bauprojekte nur noch barrierefrei geplant werden. „Es ist jetzt ein Standard. Den gibt es durch die Konvention sowieso – aber nun wird er hier auch gelebt“, findet Boll.

Besonders über die Willensbekundung zur Inklusiven Beschulung, die im vergangenen Jahr von den Stadtverordneten verabschiedet wurde, freute sich das Beiratsmitglied. „Die Stadt hat mit der Willensbekundung gesagt, dass wir allen unseren Kindern ermöglichen, in Falkensee zu bleiben, wenn es an sächlichen Voraussetzungen liegt. Das ist die Aussage, die dahinter steckt“, so Boll, die selbst 20 Jahre als Sonderschullehrerin an einer Grundschule in Spandau arbeitete und dort täglich zeigte , dass Inklusion funktioniert.

Boll ist auf verschiedene Art und Weise beim Beirat beteiligt

Boll ist für den Beirat auf vielfältige Art und Weise aktiv. Sie sitzt in der Stadtverordnetenversammlung, schreibt Briefe oder organisiert spezielle Treffen vor Ort: „Als der neue Kreisverkehr gebaut wurde, gab es eine vorübergehende Ampel. Da kam man mit dem Rollstuhl nicht rüber. Wir sind inzwischen im guten Kontakt mit dem Bauamt. Wir haben uns mit dem Bauleiter getroffen und demonstriert, dass es nicht praktikabel ist – dort wurde dann nachgebessert“, nennt Boll ein Beispiel.

Auch die Behindertenparkplätze auf dem Parkplatz Scharenbergplatz wurden überarbeitet – auf dem bisherigen Kopfsteinpflaster konnte man nicht rollen. Aktuell ist der neue Gehweg an der Friedrich-Engels-Allee ein Thema. „Dort wurden leider Bordsteinabsenkungen gebaut, die mehrere Zentimeter zu hoch sind. Das betrifft auch Kinder mit Fahrrädern und alte Menschen mit Rollatoren. Da haben wir jetzt erst einmal einen Brief geschrieben“, so Boll.

Die Mitarbeit im Beirat erlebt Boll als sehr bereichernd: „Man muss sich für Politik interessieren, es ist definitiv keine Selbsthilfegruppe. Aber wenn man dazu Lust hat, ist es absolut spannend. Man lernt, wie Entscheidungen entstehen und wo man beeinflussen kann. Man vernetzt sich, lernt neue Leute kennen und macht sich die Stadt mehr zur Heimat. Seitdem ich mich hier einmische, fühle ich mich zuhause und wirkungsvoll“, sagt Boll.

