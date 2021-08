Falkensee

Schon zum sechsten Mal fand am Freitag Abend das beliebte Lichterfest der lokalen Agenda Falkensee im Garten der Vielfalt statt. Dass es dieses Jahr zum ersten Mal von strömendem Regen begleitet war, tat dem Fest keinen Abbruch: Bis zum Schluss blieben um die 70 Gäste, um der Musik der Band „Quarter to three“ und der Märchen-Lesung von Hans-Heinrich Hardt und Hannah Essinger zu lauschen. Zu verdanken war dies sicherlich auch dem Improvisationstalent der Veranstaltenden, die sich von dem spontan einsetzenden Unwetter nicht aus der Fassung bringen ließen.

Das vegane Buffet kam gut an

„Ich war zwischendurch wirklich traurig und dachte mir – das darf doch nicht wahr sein“, erzählte Sybille Hampe nach der Veranstaltung, die hauptsächlich von ihr vorbereitet worden war. Neben der Organisation des Programms bewerkstelligte sie gemeinsam mit einer Freundin auch die kulinarische Versorgung auf dem Fest. Das komplett vegane Buffet sorgte für viel Begeisterung bei den Gästen – was auch dem Anliegen der Organisatorin entsprach: „Sich vegan zu ernähren, hat viele Vorteile für die Umwelt. Aber ich wollte auch zeigen, dass es einfach wahnsinnig gut schmeckt und so viele tolle Rezepte gibt!“ Nach Ablauf der Veranstaltung werden diese auf der Internetseite der Lokalen Agenda hochgeladen. Dank Zelt war das Buffet geschützt vor plötzlichen Sturzbächen.

Weniger geschützt waren dafür die Sitzplätze. Einige Personen fanden Platz unter einem Planendach, das Architekt Till Ratzeburg angebracht hatte und letztes Jahr über Fördergelder der Mittelbrandenburgischen Sparkasse angeschafft wurde. Der Rest der Gäste behalf sich mit Regenschirmen und -jacken. „Ich war beeindruckt, wie gut vorbereitet die Menschen waren und habe mich wirklich gefreut, dass sie dageblieben sind“, sagte Hampe.

Spontane Änderung im Programm

Allerdings stellte nicht nur die Nässe, sondern auch die Geräuschkulisse eine Herausforderung dar. Weil die Stimmen der Lesenden im Prasseln des Regens untergingen, wurde spontan eine Programmänderung vorgenommen: „Eigentlich war für die Pause ein Märchenrätsel vorbereitet worden – das wurde dann vorgezogen“, erzählte Hampe. Und auch die Band „Quarter to three“, bestehend aus Bjarne Utz am Schlagzeug, Gunda Herke an der Gitarre und Sängerin Anna Sive, zeigte sich einsatzbereit und bespielte das Publikum mit grooviger Musik. Davon ließ sich auch der Regen etwas besänftigen, sodass schließlich doch noch einige Märchen gelesen werden konnten.

Die Band Quarter to three improvisierte spontan, um den Gästen auch bei lautem Regen ein cooles Programm darzubieten. Quelle: Leonie Mikulla

„Das war ein sehr dankbares und wertschätzendes Publikum und ein solidarisches Miteinander – alle haben super mitgemacht, obwohl einiges durcheinander ging“, sagte Bjarne Utz nach der Veranstaltung und lobte auch die Organisatorinnen: „Ich finde es gut, dass es Initiativen gibt, die kulturelle Angebote in Falkensee machen, die Menschen frei zur Verfügung stehen.“ Um dies noch stärker zu fördern, hat er einige Vorschläge. „Ich wünsche mir, dass es im Garten der Vielfalt einen Stromanschluss, mehr Mülleimer und ein Klo gibt!“, so Utz. Er hat außerdem eine Idee, wie der Garten langfristig auch bei Regengüssen unkompliziert als Eventlocation genutzt werden könnte: „Toll wäre, wenn die Stadt ein ausleihbares größeres Zelt im Bestand hätte und so kleine Initiativen unterstützen würde.“

Von Leonie Mikulla