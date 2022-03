Falkensee

Frauen setzen sich in Falkensee auf vielfältige Weise für das Gemeinwohl ein – sei es in Schulen, Vereinen oder in der Lokalpolitik. Um dieses Engagement sichtbar zu machen, fand am 12. März im Musiksaalgebäude in Falkensee ein Markt engagierter und kreativer Frauen statt. Organisiert wurde dieser von der Frauenbrücke Ost-West, die zu diesem Zweck eine Förderung der Partnerschaft für Demokratie erhielt.

Beirat für die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen sucht neue Mitglieder

An Infoständen informierten teilnehmende Frauen über ihre Projekte. So warb der Beirat für die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen für neue Mitglieder: „Vielleicht gibt es Menschen, die im Bekanntenkreis jemanden haben, der einen Unfall hatte und nun depressiv ist. Die Mitarbeit in dem Beirat kann das Drama von Behinderung umpolen. Man merkt, dass man sich für die eigene Stadt einsetzen und etwas Positives bewirken kann!“, sagte Angelika Falkner-Musial.

Diskussionsrunde lässt Kommunalpolitikerinnen zu Wort kommen

In besonderem Maße setzen sich für die Stadt Falkensee auch die vielen kommunalpolitisch aktiven Frauen ein. Bei einer Diskussionsrunde unter dem Motto der Brandenburger Frauenwoche „Gehen oder Bleiben“ verrieten sie, was sie zu dem Engagement motiviert, auf welche Hindernisse sie stoßen und warum sie sich trotzdem immer wieder dafür entscheiden, zu bleiben. Moderiert wurde die Runde von Kathrin Neumann, Gleichstellungsbeauftragte aus Brieselang. Mit ihr diskutierten Martina Freisinger, Julia Concu und Anne von Fircks (Bündnis 90/ Die Grünen & Jugendbündnis) sowie Catharina Bockelmann (SPD) und Melanie Bühne (FDP).

Über das politische Engagement die Stadt neu entdecken

„Ich habe gesehen, dass einige wichtige Themen in Falkensee nicht bearbeitet werden. Da habe ich nicht lange gefackelt und sehe für mich einen Auftrag“, sagte Martina Freisinger, die für ihre Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung und im Bildungsausschuss sitzt. Auch Parteikollegin und Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung Julia Concu findet: „Wir stehen in der Verantwortung. Das Thema Klimaschutz ist eines der großen Themen, da muss ich mich einsetzen für meine Kinder. Zudem wollte ich etwas gegen den zunehmenden Rechtsradikalismus in Brandenburg tun. Im Ortsverband bin ich dann noch mit vielen anderen Themen in Berührung gekommen.“

Insbesondere diese Auseinandersetzung mit vielfältigen gesellschaftspolitischen Bereichen und die stetige Erweiterung des eigenen Horizonts hoben die Politikerinnen positiv hervor: „Ich kann alle Frauen nur ermutigen, sich zu engagieren. Ich habe viele tolle Frauen und Männer kennengelernt. Man guckt alles bewusster an und kriegt so viele Themen und Probleme mit“, sagte Concu. Parteikollegin Anne von Fircks ergänzte: „Es ist eine unglaublich tolle Sache, sich mit der Stadt auf so vielen Ebenen zu beschäftigen und sie sich so anzueignen. Es gibt noch viel zu tun in Falkensee.“

Es braucht einen kooperativen Führungsstil in der Gartenstadt

Die Politikerinnen beschäftigten sich auch mit der Frage, was sich in der Stadt Falkensee verändern würde, sollte nach der Bürgermeisterwahl im nächsten Jahr eine Frau an der Spitze der Verwaltung stehen. „Es kommt auf die Partei an, aber ich denke es würde mehr Gespräche in freundlicher und wohlwollender Form mit Beiräten und Stadtverordneten geben“, überlegte Freisinger. Concu stimmte dem zu: „Man kann eine Stadt nicht alleine leiten, sondern nur gemeinsam bewegen, das fehlt im Augenblick. Eine neue Bürgermeisterin könnte bewegen, dass alle sich gehört und mitgenommen fühlen und nicht alles gleich verneint wird.“

Bockelmann gab zu Bedenken, dass vorrangig der Charakter einer Person eine Rolle spiele: „Es ist egal, ob ein Mann oder eine Frau an der Spitze steht. Wichtig sind Empathie und Kooperationsbereitschaft.“ Und auch Bühne fand, dass vor allem der Führungsstil ausschlaggebend ist: „Das hat etwas mit der Person selbst zu tun. Frauen haben aber oft einen anderen Führungsstil. Es würde der Verwaltung gut tun, wenn ein anderer Ton einzieht.“

Ines Oberling erhielt Auszeichnung der Frauenbrücke Ost-West

Neben der Diskussionsrunde stand noch ein weiterer spannender Punkt auf dem Programm: Wie schon bereits bei den vergangenen Märkten wurde eine besonders engagierte Frau ausgezeichnet. „In diesem Jahr haben wir uns für Ines Oberling entschieden. Sie arbeitet im Heimatmuseum, ist Historikerin und Archivarin und forscht zur Geschichte des Havellandes. Für unsere Auszeichnung berücksichtigt haben wir besonders ihr Engagement in der Gruppe Stolpersteine, die Gedenksteine für Opfer des Holocausts verlegt“, erzählte Marlies Wutta, Sprecherin der Falkenseer Frauenbrücke Ost-West. Traditionell wurde der Erlös des Kuchenverkaufs an das Projekt gespendet, in dem sich die ausgezeichnete Person engagiert.

Gemütlich wurde es am Nachmittag, als die Falkenseer Kinderbuchautorin Dorothea Flechsig aus ihrem Buch „Das unsterbliche Nashorn“ vorlas.

Die Veranstalterinnen waren insgesamt sehr zufrieden mit dem Event: „Ich war sehr angetan. Ich hatte das Gefühl, dass die Frauen glücklich waren, dass erstmals so etwas wieder in Präsenz stattgefunden hat. Es war genau so, wie wir es uns vorgestellt haben: Miteinander, nicht übereinander“, freute sich Wutta.

Von Leonie Mikulla