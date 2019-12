Falkensee

Bis zum 26. Dezember wird es am Falkenseer Rathaus bunt zugehen. Das 100 Jahre alte Gebäude erstrahlt in weihnachtlichem Lichterglanz. In gewohnter Tradition rücken Lichtkünstler Jörg Puttnins und sein Team das Rathaushauptgebäude im Dezember ins rechte Licht.

Seit 2008 illuminiert der Falkenseer Lichtdesigner das städtische Verwaltungsgebäude. Dank LED-Technik liegt der Energieverbrauch bei nur 1800 Watt. Dutzende LED-Scheinwerfer in den vier Grundfarben Rot, Grün, Blau und warmes Weiß sind dank einer speziellen Steuerungstechnik so programmiert, dass sie viele Mischfarben erzeugen können.

Die Farben gehen sanft ineinander über. Wer Muße hat: Ein kompletter Durchlauf dauert etwa zwanzig Minuten.

Von MAZ