So süß schauen die kleinen Füchse von Falkensee in die Kamera

Der Falkenseer Hubert Kaufhold fotografiert gern. In letzter Zeit ist er mehrmals auf Fuchssafari gegangen. Seit mehr als 20 Jahren haben Füchse in der näheren Umgebung seines Hauses in jedem Jahr einen Bau. In diesem Jahr war es sehr gut möglich, die Welpen bei ihren Ausflügen in die unmittelbare Umgebung und beim Spielen zu beobachten.

Zunächst hat Kaufhold einen Platz zum Beobachten aus der Ferne gesucht. Für Fotos aus der Nähe wurde ein Stativ aufgestellt, in etwa vier Metern Entfernung vom Fuchsbau. Die Füchse hatten dadurch Zeit, sich an den fremden Gegenstand zu gewöhnen.

Auslöser aus der Ferne

Nach zwei Tagen wurde eine Kamera angebracht. Diese wurde mit einer Funkfernsteuerung aus einer Entfernung von etwa 50 Meter gesteuert. Dadurch entstanden detailreiche Fotos von den Welpen.

Neugierige Welpen

Obwohl die Kamera auf lautlos gestellt war, reagierten die Welpen und schauten in Richtung der Kamera. Sie näherten sich dieser sogar. Mit einer zweiten Kamera mit einem Teleobjektiv fotografierte der Falkenseer die Welpen aus einem anderen Blickwinkel.

