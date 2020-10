Kostenlos bis 18:03 Uhr So teuer wie Potsdam: Grundstückspreise in Falkensee ziehen weiter an

Bauland in Falkensee wird immer teurer. In einigen Gebiete liegen die Werte schon auf Potsdamer Innenstadtniveau. Die Bodenrichtwerte zeigen auch: Falkensee ist teurer als Teile von Spandau.