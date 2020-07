Falkensee

Anders als bei anderen Kampfsportarten gehe es beim Capoeira nicht darum, seinen Gegner möglichst schnell außer Gefecht zu setzen. „Es geht um Kreativität, Bewegung und Körperbeherrschung“, sagt Capoeira-Trainer Dominic Schmidt.

Das Tolle an dem brasilianischen Kampftanz sei, dass es keine falschen Bewegungen gäbe. „Sieht eine Bewegung cool aus, ist es die richtige Bewegung“, gibt er schon den ganz kleinen mit auf den Weg.

Mehr als die Hälfte der Mitglieder sind Kinder

Rund 40 Kinder im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren probieren sich in der dieser Woche im Sommercamp des TSV Falkensee, dem größten Sportverein der Stadt, jeden Tag in neuen Sportarten aus. „Wir sind wirklich froh, dass die Corona-Beschränkungen dahingehend gelockert wurden und wir unser traditionelles Camp nicht absagen mussten“, sagt Birgit Faber, Geschäftsführender Vorstand des TSV. 2300 Kinder und Jugendliche betreut der insgesamt über 4000 Mitglieder zählende Verein. Das Sommercamp richtet sich insbesondere an die ganz Kleinen.

Der Trampolin-Raum zählt zu den beliebtesten Orten in der Falkenseer Stadthalle. Quelle: Danilo Hafer

„Es geht nicht nur darum, dass sich die Kinder bewegen, sie sollen hier auch ein soziales Miteinander lernen“, sagt Dilys Bressler, die das Camp betreut. Gerade die ganz kleinen Kinder seien am ersten Tag der Woche meist noch schüchtern.

„Doch schon am Mittwoch kommen sie aus sich heraus und haben neue Freundschaften geschlossen. Das ist toll zu beobachten“, so Bressler. Es geht auch darum sich auszuprobieren und Ehrgeiz zu entwickeln, auch Neues zu meistern.

Ob Capoeira, Leichtathletik, Hockey, Cheerleading, Einradfahren oder Trampolinspringen, unterm Strich steht der Spaß im Vordergrund. „In dieser Woche wird natürlich auch ganz viel getobt. Wir haben aber auch Aktionen vorbereitet, die die Feinmotorik trainieren“, so Bressler. Zehn Betreuer sind dafür vor Ort, um sich um die Kinder zu kümmern. „Dabei setzen wir bewusst junge Vereinsmitglieder ein, die die Kinder sonst als Trainingsassistenten in den regulären Übungsstunden begleiten.“

Dominic Schmidt bringt den Kinder Capoeira bei. Quelle: Danilo Hafer

Viele Kinder kommen jedes Jahr. Es sind aber auch immer wieder neue Gesichter dabei. Für den neunjährigen Sam ist es eine Premiere. Der Falkenseer hat sich aber schnell eingelebt. „Meine beiden Geschwister sind auch hier, es macht wirklich spaß“, sagt er.

Das Trampolin kommt besonders gut an

Am besten gefällt ihm das Trampolin, von dem aus man in ein Bad aus weichem Schaumstoff springen kann. Der Neunjährige ist auch sonst kein Sportmuffel. „Ich mache seit über einem Jahr Judo und habe auch mit Taekwondo angefangen“, erzählt er.

Die Bewegungslandschaft im Obergeschoss der Falkenseer Stadthalle ist geradezu ideal für das Sommercamp. Hier können sich die Kinder in verschiedenen Räumen verteilen und das machen, worauf sie Lust haben. Schauklen, Klettern, Rutschen: Die Möglichkeiten sind fast unbegrenzt.

Von Danilo Hafer