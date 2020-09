Falkensee

Noch zwei Vorstellungen gibt es beim Jugendforum-Sommerkino in Falkensee. Am 11. September wird der Film „Little Women“ gezeigt, eine Woche später am 18. September findet die Kinoreihe ihr diesjähriges Ende mit dem Titel „Die Entdeckung der Unendlichkeit“. Kurzfristig wurde nun der Vorstellungsbeginn für die Termine auf 20 Uhr vorverlegt.

Die Sonne geht früher unter und die Abende frischen schnell auf, daher waren sich die Teilnehmenden einig, dass ein zeitigeres Ende angenehm wäre. Trotzdem wollen die Mitglieder des Jugendforum weiter Kinogäste im Gutspark mit Popcorn und Getränken empfangen. „Auch die letzten Wochen wollen wir nochmal möglichst gut die Hygienemaßnahmen einhalten, daher steht nach wie vor Desinfektionsmittel zur Verfügung“, erklärt Antonia Trümpler vom Jugendforum Falkensee.

Von MAZ