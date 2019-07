Sommernachtskino in Falkensee: Film-Klassiker unter freiem Himmel

Falkensee Falkensee - Sommernachtskino in Falkensee: Film-Klassiker unter freiem Himmel Ein lauer Sommerabend, ein deutscher Filmklassiker und eine Festwiese bestückt mit Stühlen, Hockern und Decken: Am Samstag, 17. August, lädt die Stadt Falkensee wieder zu ihrer traditionellen Open-Air-Kinosommernacht ein.

Schon seit 2011 wird die Festwiese am Gutspark in Falkensee einmal im Jahr in ein Open-Air-Kino verwandelt. Quelle: Tanja M. Marotzke