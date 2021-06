Sondersitzung zum Radverkehrskonzept: Wie wird in Falkensee zukünftig geradelt?

Falkensee

Dass sich der Stadtentwicklungsausschuss Falkensee dafür einsetzte, das zukünftige Radverkehrskonzept für die Gartenstadt in einer Sondersitzung zu behandeln, war ohne Frage eine sinnvolle Entscheidung. Denn insgesamt rund 800 Seiten umfasst das Werk einschließlich Maßnahmenkatalog und Bürgerbeteiligung, über welches die Ausschussmitglieder befinden und diskutieren sollen. Am Mittwochabend (16. Juni) sitzt der Ausschuss ab 18 Uhr in der Stadthalle dazu zusammen. Bereits ab 17 Uhr können interessierte Bürger vor Ort Einsicht in die Unterlagen zum Thema nehmen.

Radverkehrskonzept seit mehreren Jahren in Planung

„Die Erstellung eines Radverkehrskonzepts wurde schon im Dezember 2017 auf Initiative unserer Fraktion beschlossen, nachdem der Radverkehr im Verkehrsentwicklungsplan nicht ausreichend betrachtet wurde“, erinnert sich Martin Eiselt (Bündnis 90/Grüne) an den Ursprung des Konzepts. Dessen nun vorliegender Entwurf sei „eine deutliche Verbesserung der Planung von Radverkehrsanlagen“. Insbesondere die vielen Vorschläge von Fahrradstraßen „verdienen Anerkennung“ und würden nach einer Umsetzung der Maßnahmen „erheblich zur Förderung des Radverkehrs beitragen“, meint Eiselt, der sich auch in der Falkenseer Ortsgruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) für die Weiterentwicklung des Radverkehrs in der Gartenstadt einsetzt. Gleiches gelte für die Schaffung und den Ausbau von Radverkehrsanlagen entlang vieler Haupt- und Erschließungsstraßen, sagt er.

Eine ganze Handvoll Prämissen sehen B90/Grüne, auf die es bei der Festlegung des Radverkehrskonzeptes besonders ankomme. „Die Sicherheit der Radfahrenden ist vor allen anderen Punkten am wichtigsten“, betont Martin Eiselt. Aus diesem Grunde seien beispielsweise getrennte Radwege neben einem Straßenverlauf stets besser als sogenannte Schutzstreifen auf der Fahrbahn, wo immer dies möglich sei. Generell sei es sicherer, den Radverkehr in deutlicher Distanz zum Autoverkehr verlaufen zu lassen, erklärt der Radexperte und weist auf Beispiele wie den Radweg der Sympathie oder auch die Führung des Mauerwegs hin. Das Potenzial, Rad- und Autoverkehr stärker zu trennen, sei an diesen Punkten vorhanden und müsse noch viel stärker genutzt werden, plädiert er. Doch nicht nur für die Radfahrer selbst, sondern auch für deren Zweiräder spiele Sicherheit eine große Rolle. Aus diesem Grund fordern Eiselt und seine Fraktion ausreichende und sichere Fahrradabstellanlagen an Bahnhöfen, einer Reihe von Bushaltestellen und an allen öffentlichen Gebäuden. Im Bereich der Bahn sollen diese so dicht wie möglich an den Bahnhöfen installiert werden, Bushaltestellen im Stadtgebiet sollten mit Abstellbügeln versehen werden. Zudem machen sich B90/Grüne dafür stark, Abstellanlagen „an allen Geschäften, Arztpraxen und für Gewerbetreibende verpflichtend werden zu lassen“. Fahrraddiebstähle sind in der Gartenstadt durchaus ein Problem, insbesondere in Bahnhofsnähe.

Querungen an Verkehrsknotenpunkten und Anbindung ans Umland essenziell

Zu den Prioritäten im Radverkehrskonzept gehören für Eiselt und seine Fraktion auch Querungshilfen überall dort, wo Radler viel befahrene Autorouten kreuzen – fahrradfreundlich im Idealfall ohne vom Rad absteigen zu müssen – sowie der Schutz und Erhalt von Bäumen und Naturraum. So sollten Radverkehrsanlagen entstehen, „ohne Bäume zu fällen. Bäume spenden Schatten und Sauerstoff und sind die Freunde von Radfahrenden“, sagt Eiselt. Ebenso wichtig sei der Schutz seltener Tierarten beim Bau von Anlagen, betont er.

Zur Betrachtung des Gesamtbildes gehöre auch ein Blick über den regionalen Tellerrand. Das heißt: Direkte und schnelle Verbindungen nach Berlin sowie die Nachbargemeinden seien im Zuge einer fahrradfreundlichen Gartenstadt unerlässlich. Im Radverkehrskonzept komme dies bislang allenfalls rudimentär vor. Hier sieht Eiselt noch deutlichen Nachbesserungsbedarf. Soll die Attraktivität zum Radeln rund um Falkensee gesteigert werden, ist eine gute Anbindung ans Umland unumgänglich.

Forderung nach deutlich höherem Budget für den Radverkehr

Das Konzept solle nun endlich „zügig beschlossen und umgesetzt werden“, appelliert Eiselt, „um die Aspekte der Sicherheit Wirklichkeit werden zu lassen und dadurch Menschen, die wegen mangelnder Sicherheit noch nicht das Fahrrad benutzen, ein gutes Angebot zu machen, ohne Gefährdungen mit dem Rad unterwegs zu sein.“ Klar ist: Das bislang zur Verfügung stehende Budget müsse dafür „signifikant erhöht werden“. Auf mindestens 1,5 Millionen Euro jährlich, findet Eiselt. Zudem, so betont er, sollten diese Mittel konsequent für Radverkehrsanlagen „und nicht, wie in der Vergangenheit, für Mischverkehrsflächen“ eingesetzt werden.

Die Sondersitzung wird dem Ausschuss am Mittwochabend also einiges abverlangen. Denn zur Debatte steht eine Vielzahl an Themenbereichen, die betrachtet und beschlossen werden sollen. Die bisher erfolgten Vorarbeiten, dazu zählt auch die Aufnahme der Bürgerbeteiligung in das Konzept, sind eine gute Basis. Zu erwarten ist jedoch, dass die Ausschussmitglieder noch jede Menge Rede- und Klärungsbedarf haben. Ob es am Ende Sitzung – 22 Uhr ist Schluss – also tatsächlich zu einer Beschlussfassung des umfangreichen Katalogs kommt, ist daher fraglich.

Von Nadine Bieneck