Sonntagsverkauf: Händler in Falkensee dürfen gesondert öffnen

Falkensee

Schnell und einstimmig empfahl der Hauptausschuss am Mittwoch eine Vorlage der Verwaltung, nach der gesonderte Öffnungszeiten an Sonn- und Feiertagen in Falkensee für das Jahr 2021 ermöglicht werden sollen.

Geschäfte können an diesen Tagen außer der Reihe von 13 bis 20 Uhr öffnen. Konkret gilt die Regelung für das Wochenende des Falkenseer Stadtfestes, welches voraussichtlich im September stattfindet, sowie des Weihnachtsmarktes am ersten Adventswochenende, vorbehaltlich der dann aktuellen Coronalage.

Von Nadine Bieneck