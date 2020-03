Sorgentelefone sind geschaltet

Falkensee

„Für März und April sind erst einmal alle Veranstaltungen in der Stadthalle Falkensee abgesagt“, sagt Veranstaltungsmanager Heiko Richter. Allerdings fallen die Shows nicht ersatzlos aus, sie werden verschoben, für die meisten wurden hoffnungsfroh neue Termine im September und Oktober diesen Jahres genannt.

Terminsuche für Veranstalter

Verlegt wurden das Spreewilders-Live-Konzert, die Schlagersause mit Mickie Krause, das Musical „Die Schöne und das Biest“, der „Zauber der Operette“ und die Tanzshow mit dem Ensemble Regenbogen „International Airport“. Für diese Veranstaltungen stehen Ersatztermine fest oder so gut wie fest. Bei anderen wird noch nach einem geeigneten Termin gesucht: so für die „Schneekönigin“, die am 15. März ausfallen musste, und für „World of Musicals“, in die Besucher für den 20. März eingeladen waren. „Die Terminfindung ist nicht einfach, der Herbst ist von Natur aus schon gut ausgebucht“, sagt Heiko Richter.

Tickets bleiben gültig

In der Regel behalten bereits gekaufte Tickets für den jeweiligen Ausweichtermin ihre Gültigkeit. Wegen eventueller Rückgaben müssen sich Interessierte mit den jeweiligen Veranstaltern oder Vorverkaufskassen in Verbindung setzen.

Was mit den Veranstaltungen ab Mai wird, kann derzeit noch keiner sagen, meint Heiko Richter. Das betrifft ein Geschäftsführerseminar ebenso wie die Jugendfeiern und die Himmelfahrtssause auf dem Campusplatz. „Wir müssen die täglichen Entwicklungen abwarten“, sagt er.

Musiktage hoffen auf September

Abwarten, das trifft auch auf die anderen Kulturakteure der Stadt zu. Die Falkenseer Musiktage wurden auf den September verschoben. Sechs Konzert im Zeichen der Klarinette und im Zeichen des Beethovenjahres werden dann nachgeholt, sagt Isabelle Engelmann, die künstlerische Leiterin der Musiktage. Sie ist selbst Pianistin und hatte noch am Freitag ein Konzert im Theater Putbus gegeben. „Aber da war schon die Besucherzahl begrenzt und es herrschte eine ganz seltsame Atmosphäre“, sagte sie. Nun hofft sie, dass bis zum Herbst wieder ruhige Zeiten für die Musikfreunde heranbrechen.

„Die Schöne und das Biest" müssen warten. Quelle: E-Mail-MVD

Die städtischen Kultureinrichtungen haben inzwischen eine Art Sorgentelefon eingerichtet. Die kulturellen und sozialen Einrichtungen der Stadt – Haus am Anger, Museum, Stadtbibliothek, Becher-Kulturhaus und BBZ im Musiksaalgebäude - sind für den Besucherverkehr geschlossen.

Hilfstelefone in Falkensee Das Sorgentelefon in Falkensee ist von montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr unter folgenden Rufnummern zu erreichen: 03322/ 2818-01, -02, -03 und -04. Das interkulturelle Zentrum B84 bietet ein Hilfstelefon unter der Nummer 03322/2938901 für Hilfsbedürftige an, es ist montags bis samstags von 10 bis 14 Uhr zu erreichen. Das BBZ am Gutspark hat montags bis donnerstags von 9 bis 12 Uhr ein Sorgentelefon für alle Anliegen der Bürgerinnen und Bürger geschaltet. Dieses ist unter den Telefonnummern 03322- 3265 oder 03322-214657 zu erreichen. Der Stadtverband der Linken bietet eine Telefon-Hilfe-Hotline am Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 9 bis 12 Uhr und am Dienstag von 16 bis 18 Uhr direkt unter der Rufnummer 03322-423139 an. Daneben ist ein Anrufbeantworter geschaltet. Die Teilhabe-Beratungsstelle der EUTB berät vorzugsweise telefonisch unter 03322-4227167 oder 0176 76657133 oder per E-Mail an uta.lauer@behinderte-eltern.de. Die Heilig-Geist-Kirchengemeinde hat ein Seelsorgetelefon eingerichtet. Unter der Telefonnummer 03322-235443 können Anfragen zu konkreten Hilfeleistungen gestellt werden.

Falkensees Bürgermeister Heiko Müller bedauert die vorübergehend notwendig gewordene Schließung: „Aktuell beschäftigen uns alle viele Fragen. Besorgten und hilfsbedürftigen Bürgerinnen und Bürgern bieten wir in dieser besonderen Situation über unsere Einrichtungen ein Sorgentelefon an. Mein Team hat ein offenes Ohr für alle Fragen und Anliegen und steht mit Rat und Hinweisen zur Seite."

Sorgentelefon bei den Linken

Auch andere Einrichtungen und Vereine haben Sorgentelefone eingerichtet. So die Evangelische Heilig-Geist-Kirchengemeinde, die Teilhabe-Beratungsstelle der EUTB und der Stadtverband der Linken.

Das Haus am Anger von Falkensee ist geschlossen Quelle: Marlies Schnaibel

Im Haus am Anger, das sich Creatives Zentrum nennt, will man derweil dem Corona-Virus auch eine kreative Seite abgewinnen. Ingo Wellmann, der Leiter des Hauses, sagt: „Die Falkenseer sind aufgerufen, sich ein Bild von dem Virus zu machen.“ Sei es gemalt, fotografiert, getöpfert, gehäkelt. Da ist grenzenlose Fantasie gefragt.

Von Marlies Schnaibel