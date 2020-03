Spandau

Polizisten beschlagnahmten Dienstagnachmittag 14 Kilogramm Drogen aus dem Kofferraum eines Autos in Hakenfelde. In den Mittagstunden suchten Fahnder der Polizei die Aufenthaltsadresse eines mit Haftbefehl gesuchten 35-Jährigen an der Mertensstraße auf. Nach einiger Zeit erschien der wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis Gesuchte, öffnete einen Pkw, stieg ein und parkte den Wagen um. Anschließend betrat er wieder das Haus, aus dem er vorher kam. Kurze Zeit später erschien er abermals vor dem Haus, um sogleich in einen anderen Wagen einzusteigen und mit diesem davonzufahren, bevor die Einsatzkräfte zugreifen konnten.

Der Mann zeigte einen falschen Führerschein vor

Die Festnahme des 35-Jährigen gelang jedoch gegen 14.45 Uhr auf dem Tegeler Weg in Höhe der Osnabrücker Straße. Am Ort wies er sich mit einem Führerschein eines 25-Jährigen aus, um seine Identität zu verschleiern. Eine Prüfung auf einem nahegelegenen Polizeiabschnitt ergab jedoch schnell, dass er nicht derjenige ist, für den er sich ausgab. Eine tatsächlich gültige Fahrerlaubnis konnte er nicht vorweisen. Von der Dienststelle wurde er der Justiz überstellt und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Anschließend überprüften die Polizisten den Mazda, den der 35-Jährige vorher umgeparkt hatte und bemerkten einen starken Cannabisgeruch aus dem Fahrzeug.

Beamte durchsuchten den Wagen

Per Beschluss durchsuchten Beamte den Wagen und fanden im Kofferraum ungefähr 14 Kilogramm Marihuana. Die Drogen und der Mazda wurden beschlagnahmt. Der Festgenommene muss sich nun wegen des Verdachts des Handels mit illegalen Betäubungsmitteln, Fahren ohne Fahrerlaubnis und wegen des Verstoßes gegen das Ordnungswidrigkeitengesetz, da er sich mit falschen Personalien ausgewiesen hatte, verantworten. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Von MAZ