Spandau: Mann stirbt nach Verkehrsunfall

In der Nacht zum Dienstag starb ein Autofahrer nach einem Verkehrsunfall in Spandau-Siemensstadt. Den ersten Ermittlungen und Zeugenaussagen zufolge befuhr der 60-Jährige gegen 22.30 Uhr mit seinem Nissan die Nonnendammallee in Richtung Jakob-Kaiser-Platz, als er aus bislang noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Smart fuhr. Der Aufprall war so heftig, dass der Smart nach links über drei Fahrstreifen die Mauer der Mittelinsel streifte und im Wendebereich zum Stehen kam. Anschließend fuhr der Autofahrer auf einen geparkten Mercedes auf und kam dort zum Stehen. Der Mercedes wurde auf einen davor geparkten Anhänger geschoben.

Passanten hatten bis zum Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte mit den Wiederbelebungsmaßnahmen des Autofahrers begonnen. Unter fortlaufender Reanimation wurde der 60-Jährige durch die Rettungskräfte in eine Klinik verbracht, in der er wenig später starb.

Die Unfallstelle war während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme bis 4.10 Uhr gesperrt. Der Verkehrsunfalldienst der Berliner Direktion 4 (Süd) übernahm die Ermittlungen vor Ort. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und der Ursache hat der Verkehrsermittlungsdienst der Direktion 2 (West) übernommen.

