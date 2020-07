Staaken

Sie machen das Unsichtbare sichtbar, ermöglichen den Blick in atemberaubende Welten. Und das jeden Freitag. Dann treffen sich die Mitglieder des Vereins der Bruno-H.-Bürgel-Sternwarte im ehemaligen Zollhaus am Grenzübergang Staaken, um in ferne Welten zu blicken und darüber zu reden. „Bei uns kann man das sehen, was das menschliche Auge sonst nicht sehen kann“, erzählt Günter Mekas, Vorsitzender des amateurastronomischen Vereins, den der Diplom-Ingenieur am 6. April 1982 im Spandauer Ratskeller gründete.

Autodidakten seien sie, sagen sie. Mit einer außergewöhnlichen Leidenschaft. Mit einer nicht stillbaren Neugier, Dinge zu ergründen, die noch lange nicht erforscht sind. „Wer das Universum nicht versteht, der kann auch die Welt nicht verstehen“, sagt Mekas. Und sein Vize Joachim Schulze aus Nauen stimmt ihm zu. „Der Spaß daran, neue Sterne, neue Galaxien, neue Supernovas zu entdecken“, das würde ihr Hobby ausmachen, meint Klaus-Peter Janovics, seit 1989 im Verein.

Jubiläum wird gefeiert

In diesem Sommer feiern sie Jubiläum: Seit 15 Jahren blicken sie durch das vom Verein selbst konstruierte und selbstgebaute 61-Zentimeter-Cassegrain-Teleskop. Als weltweit einzigartiger Prototyp ermöglicht das selbstgebaute Teleskop ihnen in seiner optischen Konfiguration, einzigartige Bilder aus dem Universum zu produzieren. „Bei uns zeigen die Planeten keine Lichtkreuze, die häufig auf hoch aufgelösten astronomischen Fotos zu sehen sind“, sagt Mekas, der Vater des Teleskops, nicht ohne Stolz.

Das Bild vom großen Orion-Nebel hat einen Ehrenplatz im Vereinsheim. Quelle: Ulrich Hansbuer

Was denn sein schönstes Bild sei? Da zeigt er auf die Tür im Vereinsheim und sagt: „Der große Orion-Nebel.“ Belichtungszeit ganze vier mal zehn Minuten. Durch ihr selbst gedrehtes Teleskop sind Blicke möglich in Galaxien, die 50 Millionen Lichtjahre entfernt sind. Sie diskutieren, philosophieren, stellen sich Fragen wie: Was wird aus einem Stern? Kommt dann das schwarze Loch?

Vorträge werden nachgeholt

Corona-bedingt hatte Professor Günther Rüdiger vom Leibnitz-Institut für Astrophysik in Potsdam die letzte Veranstaltung vor der Sommerpause abgesagt. Das Thema seines Vortrages lautete: Vom Raketenflugplatz Tegel auf den Mond, die Geschichte der Raketenentwicklung. Ausgefallene Vorträge werden nach den Sommerferien nun nachgeholt. Günter Mekas arbeitet gerade am Programm für die zweite Jahreshälfte, Besucher seien immer willkommen.

Jeden Freitag geht es im alten Zollhaus, das sie vom Senat gemietet haben, und in ihrer Sternwarte ins Weltall. Geredet wird zu Themen wie: Planetenphysik, Astrophysik, Relativitätstheorie, Astro-Fotografie und digitale Bildbearbeitung, Gravitationsphysik, Klimaforschung, Geoforschung, Sternentstehung und kosmisches Recycling.

Wie die Venus durch die Plejaden geht

Glücklicherweise gibt es auch noch positive Erlebnisse in dieser Zeit, die scheinbar nur noch vom Virus dominiert wird, hat Oliver Schulz, mit 45 Jahren das jüngste unter den 60 Mitgliedern, auf der Internetseite des Vereins geschrieben: Sternenfreund Klaus Peter hat von seinem Balkon im Berliner Süden den Durchgang der Venus durch die Plejaden fotografiert.

Der Hotshot aus dem Weltall wird nicht nur von den Vereinsmitglied bewundert, er spornt auch die anderen Hobby-Astronomen an. Der Blick in den Himmel lässt die Sorgen auf der Erde einfach kleiner werden.

Erstes Teleskop mit 14 Jahren

Mit sechs Jahren hat Günter Mekas das Buch „Das neue Universum“ in die Finger bekommen – danach war er vom Weltall infiziert. „Ich wollte immer etwas mit durchgucken machen“, erzählt er aus seiner Kindheit. Mit 14 Jahren kaufte er sich sein erstes Teleskop im Kaufhaus des Westens.

Erlebnisse, wie den Venusdurchgang durch die Sonne oder die Fotografie des Orion-Nebels sowie der Bau des Teleskops haben ihn geprägt. Das Teleskoptreffen im österreichischen Kärnten in 1800 Höhenmetern jedes Jahr zum Neumond im September ist sein Jahreshöhepunkt: „Nachts wird beobachtet, tagsüber gepennt – und nach einer Woche sind sie fertig“, so Mekas.

Besuch des Sternenparks

Im gesetzten Alter lassen es die Vereinsmitglieder aber nun ruhiger angehen. Bei Liane Zemlin in Lochow mieten sie öfter ein Ferienhaus. Im Naturpark Westhavelland, dem ersten Sternenpark Deutschlands, sind die Sternenfreunde glücklich. „Jetzt müssen wir nicht mehr so weit fahren“, sagt der Vereinschef, der dort Galaktische Nebel, Doppelstern, Kugelsternhaufen und natürlich Saturn, Jupiter und Mars nächtelang auch verfolgen kann. Astro-Urlaub im Havelland.

„Es gibt so viele Sterne wie Körner im Sand“, sagen die Sternenfeunde, „da ist bestimmt einer dabei mit Leben...“ Und Mekas unterstreicht: „Ausgeschlossen, dass es kein anderes Leben gibt.“ Dieses Leben zu finden, davon träumen sie. Wer weiß, was sie durch ihr Teleskop auf dem Hahneberg im Universum noch alles so finden.

