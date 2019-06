Spandau

Spandau blickt in den Osten. So geografisch-politisch. Der Berliner Stadtbezirk lässt sich dabei durch zwei Jubiläen anregen: der 200. Geburtstag von Theodor Fontane und der 30. Jahrestag des Mauerfalls.

Bestsellerautoren begegnen sich

Das Stadtgeschichtliche Museum lädt dazu ins Gotische Haus, um Brandenburg-Preußen im Werk der Bestsellerautoren Theodor Fontane und Karl May aufzuspüren. Kurator Thomas Kramer hat den märkischen Dichter und den sächsischen Schriftsteller zusammengebracht und fragt: „ Theodor Fontane und Karl May – märkische Allee und Prärie – passt das zusammen?“ Und er liefert die Antwort gleich mit: Ja.

Mit Erstausgaben und Waffen

Er vergleicht den Blick der beiden Erfolgsautoren, den sie auf die Historie zwischen 1414 und 1871 haben. Die Ausstellung bietet eine Fülle an Erstausgaben, Dioramen, historischen Gemälden, Waffen und Uniformen. Die Ausstellung zeigt aber auch, wie sich Ufa-Filme und Defa-Streifen der Themen annahmen, führt das Thema bis zum Kult-Comic „Mosaik“.

Erinnern an die Quitzows

Das Ganze ist eine Reise zwischen Literatur und Realität. Und diese Reise hatten Fontane und May bravourös bewältigt. Beide haben sogar mitunter das gleiche Thema literarisch beackert: So schrieb Fontane über die märkischen Quitzows, die in Friesack ihre Spuren hinterließen, verfasste ein berühmtes Gedicht über Leopold von Anhalt-Dessau. Und siehe da: Beim Sachsen May findet sich ein Ritterroman „Der beiden Quitzows letzte Fahrten“, er verfasste Humoresken über den „Alten Dessauer“.

Meisterstücke aus Leipzig

Ganz soweit zurück geht man auf der Spandauer Zitadelle mit seiner Ausstellung nicht. Zak, das Zentrum für aktuelle Kunst, zeigt unter dem Titel „Meisterstück“ Hauptwerke aus der Kunstsammlung der Sparkasse Leipzig. Die se Sammlung hat es in sich, sie hat hervorragende Arbeiten von Malern der Leipziger Schule vereint. In Spandau zu sehen sind 140 Werke von Bernhard Heisig, Wolfgang Mattheuer, Arno Rink, Neo Rauch und anderen.

Der Reigen fulminanter Malerei wird ergänzt durch eine Ausstellung von Porträts, die der Berliner Maler Clemens Gröszer (1951 bis 2014) geschaffen hatte.

Das ZAK zeigt auf der Zitadelle Malerei von Clemens Gröszer. Quelle: Veranstalter

Am Donnerstag dieser Woche gibt es in den Ausstellungsräumen für Kunstfreunde ein besonderes Angebot: Ab 19 Uhr führt der ehemalige Kustos des Brandenburgischen Museums für Moderne Kunst Cottbus und langjährige Freund des Malers Clemens Gröszer, Jörg Sperling, durch die Ausstellung.

Musik von Ruth Zechlin

Im Anschluss wird vor dem Porträt, das die Berliner Komponistin, Cembalistin und Organistin Ruth Zechlin (1926 bis 2007) zeigt, ein Konzert mit ihren Werken sowie mit einer freien Improvisation gegeben. Gestaltet von Matilde Fratteggiani Bianchi (Sopran), Ulrike Brand (Cello) und Matthias Bauer (Kontrabass).

Donnerstag wird in der Ausstellung im Zeichen von Ruth Zechlin musiziert. Quelle: Veranstalter

Die Fontane-May-Ausstellung im Gotischen Haus läuft bis zum 24. November. Die Meisterstücke und Gröszer-Porträts sind bis zum 28. Juli auf der Zitadelle zu sehen.

Von Marlies Schnaibel