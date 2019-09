Museum feiert Geburtstag und präsentiert 500 Jahre Geschichte

Spandau

Es herrscht Kirmes-Stimmung am Samstag auf dem Reformationsplatz in Spandau – mit Kinderkarussell, Popcorn-Maschine und Drehorgel-Mann. Die St. Nikolai Gemeinde feiert – ein wenig sich selbst; in diesem Jahr aber auch das 25-jährige Bestehen ihres Museums Spandovia Sacra.

Es wird für einige Zeit das letzte Fest an diesem Ort sein. Ab November verschwindet der Platz hinter Bauzäunen und wird grundlegend neu gestaltet. Auch den beliebten adventlichen Mittelaltermarkt wird es 2019 nicht geben. Nur die Café- und Waffelstube im Gemeindesaal soll öffnen.

Vom Dach bis zum Keller

Anlässlich der Jubiläumsfeierlichkeiten hatte Museumsleiterin Sabine Müller das Museum vom Dach bis zum Keller geöffnet.

Besichtigt werden konnten auch die Keller. Quelle: Norbert von Fransecky

Normalerweise sind nur die Ausstellungsräume und das Café im Erdgeschoß zugänglich, sowie die Bibliothek im ersten Stock nach Anmeldung.

Hier stehen heute 4162 überwiegend historische Titel, die nach neusten bibliografischen Standards erfasst sind und auf die man über bestimmte Kataloge auch per Internet zugreifen kann. Die Anfänge der Bibliothek liegen mehr als 500 Jahre in der Vergangenheit. Das älteste erhaltene Buch in der Bibliothek ist das „Evangelium des Nicodemus“, eine Handschrift von 1447.

Gemeindearchiv ist außerhalb des Museums

Das Haus selber ist sogar noch älter. Der heutige im Stil der Renaissance überputzte Fachwerkbau hat nach dem 30-jährigen Krieg ein noch wesentlich älteres Gebäude ersetzt. Der wieder frei gelegte Keller stammt aus dem 13. oder 14. Jahrhundert. Auch er konnte Samstag besichtigt werden.

Neben der Bibliothek ist die Museumsleiterin Sabine Müller noch für zwei weitere Sammlungen verantwortlich. Das Gemeindearchiv befindet sich in Räumen außerhalb des Museums. „Es hat bei einer Gemeinde mit der Geschichte und der Bedeutung von St. Nikolai natürlich einen ziemlichen Umfang“, erklärt Sabine Müller. „Das alles passt natürlich nicht in ein paar wenige Regale.“

Die Kunstschätze der Gemeinde befinden sich zum Teil in besonders gesicherten Schränken im Museum, zum Beispiel historische Kelche oder archäologische Fundstücke, die man bei Baumaßnahmen immer wieder einmal gefunden hat.

Einige Schätze in der Kirche

Manches ist aber auch in der St. Nikolai Kirche selbst zu sehen, das Triumphkreuz aus katholischer Zeit, historische Grabplatten oder die Sammlung der Porträts der Spandauer Oberpfarrer.

In der Kirche sind die Porträts der Oberpfarrer zu sehen. Quelle: Norbert von Fransecky

„Die Oberpfarrer stehen bewusst für die lutherische Tradition“, weiß Sabine Müller. Sie sind aber auch politisch ein Stück Freiheitsgeschichte. Spandauer Bürger ließen ihre Hauptpastoren porträtieren, wie man es zuvor nur mit Adligen machte. So drückt sich in den Porträts bürgerliches Selbstbewusstsein im Ständestaat aus.

Bis zum 17. November ist im Museum die Ausstellung „Nicht nur auf Sand gebaut – Geschichte(n) von Kirche und Stadt“ zu sehen. Die Kirche ist täglich von 12 bis 16 Uhr geöffnet; samstags schon ab 11 Uhr und sonntags nach dem Gottesdienst.

Von Norbert von Fransecky