Spandauer Weihnachtsmarkt zieht auf die Zitadelle

Der Spandauer Weihnachtsmarkt zieht um. Coronabedingt wird er in diesem Jahr nicht wie gewohnt in den Gassen der Altstadt, sondern auf der Zitadelle Spandau ausgerichtet. Das teilte der Veranstalter, die Bezirksmarketinggesellschaft Partner für Spandau, mit.

Gesundheitsamt gegen Altstadt

Verschieben, absagen, verändern – prägen die Arbeit der Gesellschaft im 20. Jahr ihres Bestehens. Nachdem bereits alle Sommerevents zunächst verschoben und dann abgesagt werden mussten, ist nun das älteste und traditionsreichste Spandauer Stadtfest, der Spandauer Weihnachtsmarkt, betroffen. Das Gesundheitsamt Spandau hatte dem Veranstalter Anfang August mitgeteilt, dass die 47. Auflage des Festes nicht auf den engen Straßen und Plätzen in der Altstadt durchgeführt werden kann. Hier drängten sich in den vergangenen Jahrzehnten tausende Besucher. Auch aus dem Havelland kamen viele Gäste, auch Händler, aber auch Sänger und Musiker, die auf der Bühne des Weihnachtsmarktes auftraten.

Ausweichvariante gesucht

Die Spandauer haben schon seit Längerem darum gerungen, eine Ausweichvariante für den Weihnachtsmarkt zu erarbeiten. Mit der Zitadelle ist nun ein Kompromiss gefunden. Sven-Uwe Dettmann, Geschäftsführer von Partner für Spandau, sagte: „Was wir nun schon seit einigen Monaten befürchtet haben, ist jetzt Realität geworden. Die Auflagen für eine Großveranstaltung in einem öffentlichen Raum wie der Altstadt Spandau sind in diesem Jahr nicht vereinbar mit den örtlichen Gegebenheiten einer urbanen Altstadt mit etwa 120 Geschäften, Kaufhäusern, Büros und Praxen sowie Mietwohnungen und deren Besuchern und Bewohnern. Wir bedauern dies sehr für alle Besucher aus nah und fern.“ Aber um so mehr freue er sich, dass der Markt nicht ersatzlos ausfällt, sondern eine attraktive Alternative geboten wird.

Romantik und Abstand

Die Zitadelle gehört zu den architektonischen Attraktionen Berlins. Der Innenhof bietet Romantik und genügend Raum, um Abstandsregeln umzusetzen. Weihnachtliche Dekoration und Illumination dürften dem Ort noch mehr Flair geben.

Das Angebot für die Besucher dürfte bunt werden: Schlittschuhbahn, Eisstockschießen, Weihnachtskrippe mit lebenden Schafen, Winter-Open-Air-Freilichtkino, Turmbläser und historische Fahrgeschäfte gehören dazu.

Hygienekonzept erarbeitet

Die Veranstalter haben ein Hygienekonzept erarbeitet. Das richtet sich nach den derzeit gültigen Verordnungen des Landes Berlin und nach Absprachen mit dem Gesundheitsamt Spandau. „Derzeit gehen wir von etwa 3000 bis 5000 Personen gleichzeitig anwesend als maximale Besucherzahl aus“, sagte Sven-Uwe Dettmann. Ändern sich die Rahmenbedingungen nicht, dann könnte der 47. Spandauer Weihnachtsmarkt vom 23. November bis 23. Dezember auf der Zitadelle abgehalten werden.

Von Marlies Schnaibel