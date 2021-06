Spatenstich für das Hallenbad Falkensee: Viel Staub aufgewirbelt

Falkensee

Das, was am Donnerstagnachmittag auf der Brache an der Seegefelder, Ecke Seeburger Straße in Falkensee passierte, war wohl ein historischer Moment. Punkt 15.29 Uhr flog der Sand in die Luft, war der Spatenstich für das zukünftige Hallenbad in der Gartenstadt erfolgt.

Ein langer Weg zur ersten Schaufel Sand

Lange war auf diesen Moment gewartet worden. Zumindest von dem Teil der Einwohner, der sich für den Bau des Bades eingesetzt hatte. Die Diskussion, ob gebaut werden soll oder nicht, begleitete die Falkenseer in den vergangenen Jahren, führte erst zu einem ablehnenden Beschluss der Stadtverordneten 2019, schließlich zu einem Bürgerentscheid im November 2020 und spaltete die Stadt regelrecht. Bürgermeister Heiko Müller (SPD) blickte zum Auftakt der Bauarbeiten gar noch weiter zurück auf die Möglichkeiten, die sich den Falkenseern in den vergangenen Jahrzehnten zum Baden geboten hatten. Oder eben auch nicht. „Ich habe bei 14 Grad Wassertemperatur im Waldbad das Schwimmen erlernt“, verriet er und fügte an: „Schon damals träumte man in Falkensee von einem Hallenbad.“

Bürgermeister Heiko Müller (SPD) blickte zurück auf den langen Weg bis zum ersten Spatenstich. Quelle: Enrico Berg

Der Bürgerentscheid 2020, immerhin „einer der größten auf kommunaler Ebene, den das Land Brandenburg je erlebt habe“, so Müller, führte dazu, dass nun am Donnerstag der Spatenstich, laut Bürgermeister ein „Meilenstein in der Entwicklung der Stadt“, erfolgen konnte. 10451 Bürger hatten sich damals für den Bau ausgesprochen, 5504 dagegen. Es werde Falkensee ein ganzes Stück attraktiver machen, so Müller. „Ganz besonders für die vielen Familien mit ihren Kindern, die zukünftig hier baden und das Schwimmen erlernen können, freue ich mich“, sagte Müller.

Im Herbst 2023 soll Wasser ins Schwimmbecken fließen

Zwei Jahre sind für die Bauzeit veranschlagt. „Im Herbst 2023 werden wir hoffentlich das erste Mal Wasser im Becken sehen“, erklärte Müller, der zugleich ausdrücklich all denen dankte, die sich an der langen Diskussion um die Entstehung des Hallenbades beteiligt hatten. Ins gleiche Horn stieß Ulf Hoffmeyer-Zlotnik: „Ich freue mich heute ganz gewaltig“, sagte der Vorsitzende des Seniorenbeirats und dankte „allen Bürgern für das tolle Ergebnis“. Es sei Zeichen eines „ganz starken Bürgerwillens, dass das Hallenbad gebaut wird“. Die Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung (SVV), Julia Concu (Bündnis 90/Grüne), erklärte, die Stadtverordneten hätten das Hallenbad zwar „aus verschiedenen Gründen abgelehnt“. Jedoch „ziehen wir alle an einem Strang“, sicherte sie dem Bau des Millionenprojekts Unterstützung zu.

Knapp fünfzig Gäste waren zum Spatenstich auf die Brache an der Seegefelder Straße in Falkensee gekommen. Quelle: Enrico Berg

Zahlreiche Gäste verfolgen den Auftakt der Bauarbeiten

Rund 50 Gäste waren bei sengender Hitze auf die Sandwüste zum Spatenstich gekommen. Das Areal war am Vortag eigens noch gewässert worden. Genug Staub wirbelte die Veranstaltung aber immer noch auf. Zahlreiche Stadtverordnete, Beiratsvertreter sowie Mitglieder der Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG) und der Falkenseer Kegelvereine – gebaut wird das Bad mit Kegelbahn –, verfolgten das Spektakel. Die Feuerwehr Falkensee unterstützte zudem mit Technik und Personal.

Projektbegleitung seit 2017 durch Planungsbüro Bauconzept

Vor Ort waren auch Vertreter der Planungsgesellschaft Bauconzept, die das Projekt umsetzen wird. Antje Naumann, Mitglied der Geschäftsleitung, standen Freude und Erleichterung förmlich ins Gesicht geschrieben. „Wir begleiten die Entwicklung des Hallenbades hier in Falkensee seit 2017“, blickte sie auf bewegte Zeiten zurück. „Oft sind wir hier auf dem Weg zu Besprechungen an der Brache vorbeigefahren. Damals war das noch alles dicht bewachsen und wir haben dar-über nachgedacht, wie es sein wird, wenn dann endlich gebaut würde“, erinnerte sich Antje Naumann. Gezweifelt habe sie schon so manches Mal in all den Jahren, „ob das Projekt nun noch kommt oder nicht“, verrät sie. Den Spatenstich führte sie entsprechend freudig aus.

Freude und Aufbruchstimmung bei Architekt René Franke (l.) und Antje Naumman vom Planungsbüro Bauconzept. Quelle: Enrico BergEnrico Berg

Nun wartet eine Menge Arbeit vor allem auf Bauarbeiter und Planungsbüro

„Das fühlt sich heute wie Aufbruchstimmung an“, stimmte ihr Kollege René Franke zu. Der 34-jährige Architekt hat das Hallenbad federführend geplant. „Ich freue mich sehr, dass es nun endlich losgeht. Gleichzeitig weiß ich aber auch, dass nun eine Menge Arbeit bevorsteht.“ Die in Lichtenstein (Sachsen) ansässige Planungsgesellschaft ist in Falkensee mit einer Bauleitung vor Ort. René Franke wird auch zukünftig regelmäßig in der Gartenstadt sein, um den Bau des Bades zu begleiten. „In der Regel verfügen Mittelzentren in der Größe von Falkensee heutzutage über ein Bad. Das gehört zur gängigen Infrastruktur. Wir sind in etliche Sanierungen solcher Bäder involviert. Ein Hallenbad komplett neu hochzuziehen, das ist auch für uns etwas ganz Besonderes“, sagt der Architekt.

Von Nadine Bieneck