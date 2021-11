Spezialeinheit der Polizei untersucht herrenlosen Koffer in Falkensee

Falkensee

Eine Spezialeinheit der Bundespolizei untersuchte am Montag in der Geschwister-Scholl-Straße in Falkensee einen herrenlosen Koffer nach Sprengstoff. Es bestand der Verdacht, dass es sich dabei um einen gefährlichen Gegenstand handelt. Der Bereich war großräumig abgesperrt. Niemand kam dort bis circa 15 Uhr entlang.

Ein Passant hatte gegen Mittag die Polizei gerufen, die Beamten nahmen den Koffer in Augenschein und stuften ihn als verdächtig ein. Anwohner wurden laut Polizei über die Art des Einsatzes informiert, es wurde aber niemand evakuiert. Die Spezialeinsatzkräfte fanden schließlich einen alten Diaprojektor in dem Koffer. Der Einsatz wurde gegen 15 Uhr beendet.

Von MAZonline