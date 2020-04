Spiele-Erfinder geht unter die Mundschutz-Näher

Falkensee

Landauf, landab nähen Frauen in diesen Tagen Gesichtsmasken. Der Falkenseer Stefan Schwarzschulz ist einer der eher wenigen Männer, die sich in die Reihe der Mundschutzmacherinnen einreihen.

Kühlschrank umfunktioniert

Er und seine Frau Heike wollten etwas beitragen und denen helfen, die sich nicht selbst mit einem Mundschutz versehen können. Kurzerhand haben sie einen ausrangierten Kühlschrank zum Verkaufsschrank umfunktioniert und an den Zaun ihres Grundstückes in Waldheim gestellt. Wer vorbeigeht, kann zu einem kleinen Preis einen genähten Mundschutz kaufen, das Geld kommt in eine Kasse des Vertrauens.

Nähen zuhause

Stefan Schwarzschulz macht das nicht gewerblich, er ist im Hauptberuf Buchhalter. Aber einen kleinen Nebenberuf hat er auch, er ist Spiele-Erfinder. „Das schwarze Loch“ heißt ein Würfelspiel, das er vor einigen Jahren entwickelt hat. Man würde sagen, es ist ein Brettspiel, wenn das Feld auf einem Brett aufgetragen wäre. Ist es aber bei Stefan Schwarzschulz nicht, er hat es auf Stoff bedruckt. Von Tischgröße bis zimmergroß. Einfach zum Mitnehmen, praktisch beim Verreisen, einfach zu spielen.

Angebot in Waldheim

Und nun hat der Waldheimer seine kleine Nähstube kurzerhand umfunktioniert und sich an Gesichtsmasken versucht. „Ich habe eine Woche rumprobiert, bis ich zufrieden war“, erzählt er. Er verwendet guten Baumwollstoff. Weiß, rot, blau, schwarz. „Ab besten gehen die Blaugrauen“, erzählt Heike Schwarzschulz. Natürlich ist das kein medizinisch geprüfter Mundschutz, er gehört in die Rubrik der Behelfsmasken, die aber für das Tragen in der Öffentlichkeit ihren Zweck erfüllen. „Wir merken, die Falkenseer nutzen das“, sagt sie. Mit den 5 Euro lässt sich kein Geschäft machen, darum geht es den beiden nicht. Sie wollten unkompliziert helfen in diesen Corona-Mundschutz-Zeiten.

Viele Behelfsmasken werden genäht. Quelle: Marlies Schnaibel

Genau so sehen das auch die Frauen der Falkenseer Hobbykünstler. Bei Karin Klemme laufen die organisatorischen Fäden zusammen, andere Frauen nähen. „Wir bieten unsere Hilfe bei Bedarf an“, sagt sie. Nicht jeder hat eine Nähmaschine zu Hause oder ist geschickt im Umgang mit Nadel und Faden. „Einige der Masken haben wir schon verteilt, auch an die Seniorenresidenz in der Finkenkruger Straße“, erzählt sie. Wer Bedarf hat, kann sich bei ihr melden. Die Hobby-Künstlerinnen nehmen kein Geld dafür, aber über eine Spende für die Materialbeschaffung würden sie sich freuen. Sie verwenden weißen Baumwollstoff, der ist waschbar.

Genäht wird in diesen Tagen an vielen Orten im Havelland. Viele Netzwerke sind entstanden, sei es über die Facebookgruppe „Hilfen für Praxen und Krankenhäuser im Havelland“ oder die Frauen-Union der CDU. Im westhavelländischen Strodehne gibt es jetzt für kunstaffine Corona-Gegner und Gegnerinnen die Strodimask. Dahinter verbirgt sich eine Edition des Landmade-Kulturversorgungsraums. Das Team nutzt zum Nähen der Masken die sehr speziell gemusterten Stoffe, die für das Kunstprojekt Strodisign entworfen und produziert wurden.

Mundschutz in Strodehne Quelle: promo

„Wir haben noch einen kleinen kostbaren Bestand an original Strodisign-Stoffen, den wir jetzt für den Kampf gegen Corona einsetzen. Deshalb nähen wir euch nun Atemschutzmasken daraus. Jede Maske ist ein Unikat, nummeriert und signiert“, erklärt Gabriele Konsor. „Wir wissen nicht, für wie viele Masken unser Stoff reicht. Wenn der Karton leer ist, ist diese Aktion zu Ende. Und Covid 19 hoffentlich auch der Atem ausgegangen“, sagt sie.

Kontakt über Stefan Schwarzschulz, Hirschsprung 35 in Falkensee, Karin Klemme über Telefon 0173-6084866, Landmade über www.landmade.org/de/strodimask

Von Marlies Schnaibel