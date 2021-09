Zu einer Tour über die Spielplätze in Falkensee machte sich der Ortsverbandes von B90/Grüne jüngst auf den Weg. Eine Anwohnerin aus der Ringstraße berichtete über Probleme, die dort vor allem abends und nachts auftreten. Einiges an Verbesserungspotenzial gebe es insgesamt in der Stadt, so das Fazit der Tour. Die Verwaltung ist bereits dabei, einige Plätze aufzuwerten.