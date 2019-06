Falkensee

454 Sportler werden sich am 12. Juni beim kreisweiten Sport- und Spielfest im Falkenseer Sportpark am Rosentunnel messen. Das Besondere: Viele von ihnen sind körperlich oder geistig beeinträchtigt. Das Sportereignis wird jedes Jahr abwechselnd in Falkensee und Rathenow ausgetragen.

„In diesem Jahr haben wir noch mehr versucht, das Fest auch für Menschen ohne Beeinträchtigung zu öffnen“, erklärte die Integrationsbeauftragte des Landkreises Havelland, Anne-Christin Kubb. So wurde aus dem „Tag für Menschen mit Behinderung“ nun das Sport- und Spielfest. Das neue Konzept scheint anzukommen. So haben sich bisher schon 100 Sportler mehr angemeldet als im vergangenen Jahr. „Wir haben schon vor zwei Jahren angefangen, das Fest zu öffnen und die steigende Teilnehmerzahl zeigt, dass das gut angenommen wird“, so Kubb.

Leichtathletik und Volkssport

Das Sport- und Spielfest unterteilt sich dabei in zwei Bereiche. Es gibt die Leichtathletik, bei der sich die Sportler mit Handycap in den Disziplinen 50-Meter-Sprint, Weitsprung, Schlagballweitwurf und Kugelstoßen messen sowie das alljährlich beliebte Fußballturnier.

„Daneben gibt es dann den Bereich der Volkssportarten, der für alle offen ist“, erklärte Anne-Christin Kubb. Hier geht es weniger um sportliche Erfolge, als um den Spaß. Die Premnitzer AWO-Schule für Sozialwesen ist jedes Jahr für die Organisation dieses Bereiches zuständig. Und so weiß auch die Integrationsbeauftragte noch nicht genau, was die Besucher erwarten wird. Die Klassiker wie Sackhüpfen, Wasserbombenwerfen oder Torwandschießen, organisiert vom Kreissportbund, sind dabei.

Sportfest soll sich weiter öffnen

Gerne würden die Macher das Sportfest noch breiter anlegen und für mehr Menschen öffnen. „Dass nicht jeder überall mitmachen kann, widerspricht eigentlich dem Inklusionsgedanken“, sagte Anne-Christin Kubb. Derzeit sei es aus Kapazitätsgründen aber nicht anders möglich.

Um mehr Menschen zu erreichen, könnte ein Termin am Wochenende möglicherweise vorteilhafter sein. „Dann haben wir aber das Problem, dass die Betreuung der Menschen mit einer Beeinträchtigung schwerer zu organisieren ist, als es jetzt der Fall ist.“, sagte Manuela Dörnenburg, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Falkensee.

Derzeit ist so, dass die Gruppen, mit Voranmeldung, vom Landkreis abgeholt und auch wieder nach Hause gebracht werden. Dies sei insbesondere unter der Woche leichter, als am Wochenende. „Es ist also noch ein schwieriger und langer Weg“, so Anne-Christin Kubb.

Das Sport- und Spielfest beginnt am 12. Juni um 9.30. Gegen 12.30 sollen die Siegerehrungen stattfinden.

Von Danilo Hafer