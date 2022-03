Falkensee

„Die Situation ist furchtbar. Im August habe ich für einen Liter Diesel einen Euro bezahlt, im Februar noch 1,36 Euro und jetzt sind es zwei Euro. Es ist heftig.“ Wie Eric Pasternack, Transport-Unternehmer aus Falkensee, geht es in diesen Tagen vielen Menschen, die ihr Geld hinter dem Steuer verdienen. Seit Putins Krieg gegen die Ukraine steigen die Preise für Benzin und vor allem für Diesel rasant.

Zusammen mit den Personalkosten ist der Treibstoff der größte Kostenpunkt in der Frachtbranche, sagt Logistiker Pasternack. „Bei einer typischen Lkw-Tour von Falkensee nach Frankfurt verbrauchen wir rund 450 Liter Diesel. Die Mehrkosten sind jetzt deutlich höher als der Gewinn, den ich üblicherweise mache. Zurzeit zahle ich am Tag 200 bis 300 Euro drauf“, berichtet er.

Erst im August vergangenen Jahres habe er sich selbstständig gemacht, ist derzeit mit zwei Lkws auf der Straße unterwegs. Die aktuelle Situation ist für ihn existenzbedrohend. „Es gibt zwar in den Verträgen einen sogenannten Diesel-Floater, also einen Mechanismus, der sich automatisch den Kraftstoffpreisen anpasst. Aber es kann drei Monate dauern, bis dieses Geld kommt“, sagt er. Für das junge Unternehmen ist das viel zu lange.

Es wäre billiger, die Lkws stehenzulassen

„Wenn wir Spediteure bis Juni auf unser Geld warten müssen, dann sind wir alle nicht mehr da“, sagt er. Der Jungunternehmer versuche jetzt, mit den Auftraggebern zu verhandeln, um kostendeckend arbeiten zu können. Die Auftraggeber müssten diese Kosten jedoch am Ende ebenfalls den ihre Kunden weitergeben, gibt er zu bedenken. An anderer Stelle Geld einzusparen, könne Eric Pasternack nicht mehr. „Wenn nicht bald etwas passiert, werde ich die Lkw abstellen und Kurzarbeit anmelden. Für mich und mein Unternehmen ist das eine extrem schwierige Lage.“

Nicht nur der Frachttransport ist von der Preisexplosion an den Zapfsäulen betroffen. Auch Beförderungsunternehmen ächzen unter der Last des teuren Treibstoffs und können unter den aktuellen Umständen nicht mehr wirtschaftlich arbeiten. Franko Placidi betreibt einen Taxi- und Mietwagen-Service in Falkensee. „Eigentlich müsste ich den Betrieb sofort einstellen“, sagt er.

Schmerzgrenze war schon bei 1,50 Euro erreicht

Der Unternehmer lebt, wie viele seiner Kollegen in der Region, zum großen Teil von Krankenfahrten. „Wir fahren Menschen bis nach Thüringen oder in die Ostsee-Kliniken. Die Preise, die wir mit den Krankenkassen ausgehandelt haben, sind ohnehin sehr knapp kalkuliert und gerade wird der Sprit jeden Tag 10 Cent teurer“, resümiert er. Die Schmerzgrenze sei für ihn im Grunde bei einem Dieselpreis von 1,50 Euro erreicht. Inzwischen liegt der Preis mehr als 80 Cent darüber.

„Gerade wäre es besser, wenn ich die Autos einfach stehen lasse. Aber ich habe langfristig Verträge, etwa mit den Krankenkassen, abgeschlossen, deshalb muss ich fahren.“ Auch das reguläre Taxigeschäft sei gegenwärtig nicht mehr wirtschaftlich. „Es muss jetzt sofort etwas passieren. Wir sind mit dem Landkreis, der die Preise für die Fahrten festlegt, in Verhandlungen“, sagt Placidi.

Falkenseer Taxifahrer fordert schnelle Hilfe

Eine Umstellung der Tarife könne aber erfahrungsgemäß bis zu einem Jahr dauern. Außerdem müssten die Taxameter erst aufwendig im Eichamt umgestellt werden. „Wenn es zu lange dauert, ist es zu spät. Dann gehen wir pleite“, konstatiert er nüchtern.

Einzige Möglichkeit wäre, so Placidi , den Taxi-Fahrern kurzfristig zu genehmigen, einen unbürokratischen Zuschlag zu verlangen. „Das ist technisch relativ einfach möglich, etwa bei viel Gepäck oder einer Fahrt im Großraum-Taxi. Wenn wir jetzt zumindest kurzfristig einen Treibstoff-Zuschlag verlangen könnten, wäre uns schon geholfen“, sagt er. Die Zeit drängt, viele Reserven gäbe es in der Branche ohnehin nicht mehr: „Das muss innerhalb der nächsten zwei Wochen passieren“, fordert Placidi.

Bediri Oymak Fahrlehrer aus Falkensee, wird wohl bald seine Preise anpassen müssen. Quelle: Sina Oymak

Unter den Spritpreisen ächzen auch die Fahrschulen. Bediri Oymak eröffnete seine Fahrschule Falkensee vor einem Jahr (MAZ berichtete). Die Kostenexplosion ist nach der Corona-Pandemie nun die zweite Herausforderung: „Damals haben wir 1,20 Euro für einen Liter Diesel bezahlt. Die Preise heute konnte ich mir damals nicht vorstellen. Mittlerweile rechne ich damit, dass wir bald drei Euro sehen werden.“

Gedanken sind auch bei den Menschen in der Ukraine

Weniger Fahrten mit den Schülern sei keine Option: „Sie müssen Kilometer machen, nur so lernen sie etwas“, sagt er. Einzige Lösung, so Oymak, sei, die steigenden Kosten weiterzugeben. „Im Moment versuche ich es noch, zu vermeiden. Aber irgendwann muss ich diesen Schritt gehen.“ Er hat sich die Marke von 2,60 Euro als Limit gesetzt. „Dann muss ich handeln. Aber ich spreche jetzt schon mit meinen Kunden und die haben dafür Verständnis.“

Der Fahrlehrer macht sich Sorgen um sein Unternehmen, ist aber auch mit seinen Gedanken bei den Menschen in der Ukraine. „Wir haben zwar einige finanzielle Sorgen, aber dort verlieren Menschen gerade ihre Häuser und werden aus ihrer Heimat vertrieben“, sagt er sichtlich betroffen.

Von Till Eichenauer