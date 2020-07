Stadt Falkensee bringt die Schulen und Kitas auf Vordermann

Falkensee

Der Unterschied ist schon bei normaler Gesprächslautstärke beträchtlich. „Wenn man sich jetzt vorstellt, dass der Raum voller Kinder ist, die spielen, toben und rumschreien, kann man sich vorstellen, was das für eine Erleichterung, vor allem für die Mitarbeiter der Kita ist“, sagt Sven Boruszewski vom Fachbereich Hochbau der Stadt Falkensee.

Akustikarbeiten seit letztem Jahr

Noch bis Ende der Woche laufen in der Kita Spatzenhaus in der Ruppiner Straße umfangreiche Baumaßnahmen, um die Akustik im Haus zu verbessern. Dazu werden 60 mal 60 Zentimeter große und 4 Zentimer dicke Deckendämmplatten verbaut, die den Schall im Raum absorbieren.

„In den Gruppenräumen haben wir damit bereits im vergangenen Sommer angefangen. Jetzt machen wir auf den Fluren und Durchgangsräumen weiter“, so Boruszewski. Für die Gruppenräume hat die Stadt dafür schon rund 39 000 Euro investiert, für die noch ausstehenden Räume kommen noch einmal 15 bis 16 000 Euro dazu.

Die Deckenelemente werden direkt an die Decke geklebt. Quelle: Danilo Hafer

Doch der Aufwand lohne sich. „Die Erzieherinnen waren im vergangenen Jahr ganz begeistert. Denn weniger Lärm bedeutet auch weniger Stress“, so Boruszewski. Neben den Deckenelementen werden auch noch vier neue Brandschutztüren eingebaut, um das Gebäude auch hier wieder auf dem aktuellen Stand zu haben.

Neue Türen für Meitner-Gymnasium

Dafür wurde ein erster Teil der Maßnahme ebenfalls im vergangenen Jahr umgesetzt. Wegen der Corona-Pandemie haben sich die Wartezeiten für die neuen Türen aber enorm verlängert. „Erst waren die zuständigen Firmen wegen Corona geschlossen, jetzt haben sie Betriebsferien“, so Boruszewski. In diesem Frühjahr wurde zudem ein neuer Zaun für den U-3-Bereich für 6000 Euro gebaut.

Die Stadt nutzt die Schließzeiten in den Kitas und die Sommerferien jedes Jahr dazu, in den kommunalen Einrichtungen notwendige Arbeiten zu erledigen. So werden gleich gegenüber der Kita „ Spatzenhaus“ im Lise-Meitner-Gymnasium drei neue Metalleingangstüren verbaut. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 23 000 Euro. Zudem muss der Keller für 8000 Euro abgedichtet werden. An der Immanuel-Kant-Gesamtschule laufen derzeit Fassadenarbeiten für über 30 000 Euro. „Betroffen ist der Giebel zur Sporthalle, dort blättert der Putz ab“, sagt Boruszewski.

Die ersten neuen Türe, wie diese, wurden am Lise-Meitner-Gymnasium schon im vergangenen Jahr eingebaut. Jetzt folgen die letzten drei. Quelle: Danilo Hafer

60 000 Euro nimmt die Stadt für Geländerarbeiten in der Kita Tabaluga in die Hand. Einen neuen Zaun für 8000 Euro bekommt die Kita in der Beethovenstraße. Auch in der Kita in der Glienicker Straße wird in diesem Sommer wieder gearbeitet. Für 8000 Euro wird der Sockel des Gebäudes abgedichtet. Noch einmal rund 3500 Euro sind für Malerarbeiten fällig.

Handwerker auch im Becher-Haus

Doch nicht nur in den Schulen und Kitas wird fleißig gearbeitet, auch im Kulturhaus Johannes R. Becher sind die Handwerker zu Gange. Neben umfangreichen Malerarbeiten für 5000 Euro, investiert die Stadt hier noch einmal rund 27 500 Euro in die Außensanierung und Erneuerung der Rampe für den behindertengerechten Zugang.

Von Danilo Hafer