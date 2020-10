Stadt Falkensee sagt alle eigenen Kulturveranstaltungen ab

Falkensee

Wer sich über Veranstaltungen in der Falkenseer Stadthalle informieren will, der hat es schwer. An der Halle selbst erfährt er rein gar nichts, wenn es um die Frage geht, welche Veranstaltung denn nun stattfindet und welche abgesagt oder verschoben wurde.

Der Blick auf die städtische Internetseite erhöht die Ungewissheit bloß. Sowohl unter der Rubrik „Veranstaltungen“ als auch unter dem Link „ Stadthalle“ sind Termine ohne das Attribut „Verlegt“ oder „Abgesagt“ zu finden. So wird hier für den 30. Oktober die Lesung mit dem Satiriker Horst Evers angekündigt, obwohl die schon längere Zeit abgesagt ist. Käufer von Tickets wurden schon vor Wochen darüber informiert. Mitunter sind Kulturtermine in der einen Rubrik abgesagt, in der anderen aber nicht. So etwa für Freitag ein Konzert des Brandenburgischen Konzertorchesters Eberswalde.

Wirrwarr an Informationen

Der Informationswirrwarr hat auch bizarre Züge. Da erfährt der Suchende auf der Falkenseeseite alles darüber, was in der Kita Burattino passiert: von Weihnachtsschmücken bis zur Schließzeit; allerdings handelt es sich hier um eine Kita in Petershagen bei Strausberg. Falkensee hat ja schon längere Zeit keine Burattino-Kita mehr.

Angerweihnacht abgesagt

Andere wichtige Informationen werden dagegen nicht vermittelt: So hätte hier zum Beispiel ein Hinweis gutgetan, dass die bekannte Falkenseer Angerweihnacht in diesem Jahr nicht stattfindet. Über die Absage des Finkenkruger Weihnachtsmarktes an der Kirche wird hier ja auch informiert.

Die Internetseite der Stadt benötigt an dieser Stelle eine dringende Auffrischung und Korrektur. Die wird umso nötiger, als seit Donnerstag klar ist, dass fast alle geplanten städtischen Veranstaltungen abgesagt werden. Bürgermeister Heiko Müller hat die Einrichtungen über die verschärften Regelungen informiert. „Wir lassen keine eigenen öffentlichen Veranstaltungen in den Häusern der Stadt zu“, sagt er, so solle das Risiko der Corona-Ansteckung minimiert werden.

Das Haus am Anger muss seine öffentlichen Veranstaltungen absagen. Quelle: Marlies Schnaibel

Das betrifft zum Beispiel das Kreative Centrum „Haus am Anger“. Dort finden zwar, wie geplant, die Kurse mit wenig Teilnehmern und viel Abstand statt, aber für Lesungen und Konzerte kam jetzt das Aus. Die für den 14. November angekündigte Lesung mit Uwe von Seltmann kann nicht im Anger-Haus stattfinden. Für das Konzert am 7. November wird eine Notlösung gesucht, erklärt Ingo Wellmann, der Leiter des Hauses. An dem Tag wollten sich Solisten des Hauses in einem Konzert in der Falkenhagener Kirche vorstellen.

Stream-Lösung für Konzert

Unter dem Titel „Zwischen Sehnsucht und Vorurteil“ wollten sie Zeugnis ablegen von der Arbeit, die im Haus am Anger geleistet wird. Das Haus ist seit fünf Jahren anerkannte Kunstschule im Land Brandenburg. „Nun prüfen wir, ob wir das Konzert ohne Publikum aufführen und fürs Internet aufzeichnen“, sagt Ingo Wellmann. Diese technische Stream-Lösung hält auch der Bürgermeister für eine gute Lösung.

45 Jahre Bühnenjubiläum: Die Gruppe Karat ist für den 4. Dezember in Falkensee angekündigt. Quelle: Bernd Gartenschläger

„Wir halten unsere Verträge ein“, sagte Heiko Müller mit Blick auf Fremdveranstalter, die sich etwa die Stadthalle gemietet haben, seien es interne Schulungen oder Konzerte von Agenturen. Was ist mit Karat Anfang Dezember? „Noch liegt uns vom Veranstalter keine Absage vor“, sagte Müller. Natürlich könne sich das stündlich ändern. Er bittet alle Veranstalter, zu überlegen, ob sie das Risiko eingehen wollen.

Soziale Kontakte möglich

„Wir werden die städtischen Häuser nicht grundsätzlich schließen“, sagte Heiko Müller. So werde im Becher-Kulturhaus, im Museum, im Haus am Anger und im BBZ ein Mindestmaß an sozialen Kontakten möglich sein. Also Kurse im Creativen Zentrum, kleine Gruppen im Becher-Kulturhaus oder eine Finissage im Museum, die dann aber verteilt über vier Stunden.

Für das kommunalpolitische Gefüge aus Stadtverordnetenversammlung und Ausschusssitzungen setzt Müller weiter auf Präsenzveranstaltungen. Das hängt natürlich auch vom Willen der Abgeordneten ab. Aber die vergangenen Monate hätten gezeigt, dass in großen Räumen Beratungen möglich waren und die Abstandsregeln eingehalten werden können.

Gottesdienst auf dem Sportplatz

Große Räume – die werden in diesen Zeiten auch von anderen gesucht. So hat sich die Kirchengemeinde Neufinkenkrug an den Sportverein FF gewandt, um die Gottesdienste am Heiligabend auf dem Sportplatz in der Leistikowstraße abhalten zu können.

Von Marlies Schnaibel