Falkensee

Von den besonderen Herausforderungen aufgrund der Corona-Pandemie hat sich der Gewerbeverband „Interessengemeinschaft Falkensee e.V.“ (IGF) nicht abschrecken lassen – und lädt erstmals seit 2019 wieder zum beliebten Stadtfest ein. Wie in früheren Jahren, wird es am ersten Septemberwochenende vom dritten bis fünften September stattfinden, wenn auch dieses Jahr mit ungewohnten Rahmenbedingungen.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Viele ungewohnte Rahmenbedingungen

„Das Stadtfest wird dieses Jahr in etwas abgespeckter Version stattfinden, da nur 1000 Leute zeitgleich zugelassen sind“, erzählt Bernhard von Schröder, Vorstandsvorsitzender der IGF. „Dieses Jahr wird die Veranstaltung zum ersten Mal abgesperrt sein, das heißt, wir müssen Bauzäune für ein öffentliches Fest aufstellen – was ich sehr schade finde“, so von Schröder weiter. Der Zugang unterliegt der 3G-Regel, das heißt, nur geimpfte, genesene oder getestete Personen dürfen das Gelände über einen der drei vorgesehenen Eingänge betreten. Besucher müssen sich mit der in Brandenburg gebräuchlichen Luca-App für das Fest registrieren. Auf dem Festgelände gelten die dann aktuellen AHA-Regeln, wer in Warteschlangen an Bier-, Imbiss- oder Infoständen steht, muss eine Maske tragen. Auf Abstände muss geachtet werden. „Das Hygiene- und Sicherheitskonzept zu erstellen, war dieses Jahr mit Abstand die größte Herausforderung“, so der Vorsitzende.

Am Freitagabend geht es los mit Konzert

Nichtsdestotrotz freut er sich auf die zahlreichen Angebote auf dem Fest. Los geht es am Freitagabend zunächst mit einer offiziellen Eröffnung durch den IGF-Vorstand und Heiko Müller (SPD), Bürgermeister und Schirmherr der Veranstaltung. Danach kommen ab 19.30 Freunde der Rockmusik auf ihre Kosten bei dem Eröffnungskonzert der Falkenseer Rockband „Friday Night“ mit Sänger Ingolf Reichelt.

Am Sonnabend dann baut der „Förderverein für Kinder, Kunst und Kultur e.V.“ neben der Stadthalle ein Kinderfest auf. Geplant ist der Bau einer großen Pappkartonstadt, wie es sie bereits in 2019 gab. Dieses Mal hat der Verein mehr Platz als seinerzeit. In der direkten Nachbarschaft, auf dem Privatparkplatz neben dem Musiksaalgebäude an der Straße am Gutspark, werden die Falkenseer Hobbykünstler ihre Werke präsentieren. „Dass sie wieder dabei sind, freut mich besonders!“, erzählt von Schröder gut gelaunt.

Auf dem Campusplatz werden wieder diverse Infostände von Falkenseer Organisationen, Firmen und Vereinen stehen, die IGF rechnet mit einigen Infoständen aus der Politik angesichts der bevorstehenden Bundestagswahl. Auf der EMA-Bühne werden sich wie gewohnt Vereine und Institutionen präsentieren können. Moderiert wird der Tag von „DJ Andi and Friends“, Festbesuchern eine durchaus bekannte Stimme.

Auch musikalisch wird noch einiges geboten: Samstagabend ist eine Partyband eingeladen, um mit den Gästen zu feiern. „Die haben 2019 schön aufgemischt“, erinnert sich der Veranstalter. Am Sonntag tritt dann Axel Szigat beim Frühshoppen auf. „Das ist schöne schrullige Partymusik aus den sechziger, siebziger und achtziger Jahren – also vor allem etwas für die Älteren“, berichtet von Schröder.

Rummel wurde nicht genehmigt

Einen Wermutstropfen mussten die Veranstalter in den vorbereitenden Verhandlungen mit der Stadt hinnehmen: Der von der IGF initiierte und vom Schaustellerbetrieb Wollenschlaeger zeitgleich geplante Rummel auf der Festwiese wurde nicht genehmigt. Die Stadt befürchtete in den Vorgesprächen ein erhöhtes Sicherheitsrisiko durch Jugendliche, die sich abends und nachts im Gutspark aufhalten und die vermehrt durch den Rummel angelockt werden könnten. Die Fläche zwischen dem Stadtfest auf dem Campusplatz und dem Rummel auf der Festweise sei kaum zu kontrollieren, die Stadt befürchtet Eskalationen durch alkoholisierte Jugendliche und verweist auf das Stadtfest in 2019, wo sich rund 400 Jugendliche im Gutspark versammelt hatten.

Die IGF und der Schaustellerbetrieb (ebenfalls Mitglied in der IGF) haben diese Entscheidung missbilligend zur Kenntnis genommen. „Die Jugendlichen im Gutspark sind ein altbekanntes Problem. Das muss nun endlich durch Politik und Stadtverwaltung geregelt werden“, kritisiert von Schröder.

Info: Stand-Anmeldungen für die Kunstmeile bei Karin Klemme unter karinklemme@arcor.de.

Von Leonie Mikulla