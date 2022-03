Falkensee

Die Willkommensinitiative in Falkensee hat schnell auf den Krieg gegen die Ukraine reagiert und am vergangenen Samstag eine Informationsveranstaltung organisiert. Thematisiert wurde dort die private Aufnahme von Geflüchteten. Neben persönlichen Erfahrungsberichten erhielten die Teilnehmenden Informationen zu rechtlichen Rahmenbedingungen von Wolfgang Gall, Beigeordneter des Landkreises Havelland. Der Andrang auf die Veranstaltung war groß, was eine entsprechend starke Aufnahmebereitschaft der Falkenseer und Falkenseerinnen signalisiert.

Dringend neuer Wohnraum gesucht

„Wir rechnen derzeit mit etwa zweieinhalb Tausend Geflüchteten im Havelland und vermuten, dass schon etwa 50 bis 100 Personen in privaten Unterkünften angekommen sind. Es gibt noch Gemeinschaftsunterkünfte aus der Krise 2015 mit einer Kapazität von etwa 300 bis 400 Menschen. Das heißt, wir sind dringend auf neuen Wohnraum angewiesen“, berichtete Gall. Die Situation sei für Brandenburg besonders herausfordernd aufgrund der Landesgrenze zu Polen.

Landkreis verlässt sich auf Hilfe von Privatpersonen

„Der Landkreis hat einen Verwaltungsstab eingesetzt und wir sind mit dem Katastrophenschutz dabei, Sporthallen fit zu machen“, sagte Gall. Er signalisierte jedoch, dass sich der Landkreis derzeit darauf verlasse, dass sich die Situation vorrangig mit Hilfe von Privatpersonen regeln werde: „Wir werden die Aufnahme der Menschen nur schaffen, wenn Wohnraum über die Zivilgesellschaft zur Verfügung gestellt wird. Wir kriegen Notübernachtungen hin.“

Gall informierte zudem über Formalitäten der Aufnahme und damit verbundenen Rechten und Ansprüchen der Geflüchteten. „Alle Flüchtlinge müssen erstregistriert werden. Das Registrierungszentrum befindet sich in der alten Flughafenhalle beim Flughafen Schönefeld. Der Landkreis organisiert Fahrten zwischen Unterkunft und Registrierungsstelle“, so Gall. Im zweiten Schritt müssen sich die Geflüchteten dann bei der Meldebehörde der Stadt Falkensee melden und im dritten Schritt bei der Ausländerbehörde in Rathenow.

Flüchtlinge haben Anspruch auf Sozialleistungen und medizinische Versorgung

„Die Menschen bekommen dann eine Aufenthaltserlaubnis nach Paragraph 24. Sie erhalten sofort Sozialleistungen, können arbeiten und bekommen eine Chipkarte für die medizinische Versorgung“, erklärte Gall. Um die Sozialleistungen zu erhalten, müssen die Geflüchteten ein Konto eröffnen. Gall wies zudem daraufhin, dass der Landkreis neben Wohnungsangeboten auch dringend nach Sprachmittlern und ukrainisch- oder russischsprachigem medizinischen Personal sucht.

Aufnahme erfordert Verständnis für psychische Belastung

Danach konnten die Teilnehmenden ihre persönlichen Erfahrungen mit der Aufnahme von Geflüchteten teilen. Dabei machten sie einerseits viel Mut und berichteten von berührenden Begegnungen. Sie verdeutlichten aber auch, welche Schwierigkeiten auftreten können. „Die Menschen sind im ständigen Kontakt mit der Heimat und bekommen mit, dass dort Straßen zerbombt werden. Sie stehen unter ständigem Stress. Es ist wichtig, Verständnis dafür zu haben, wenn Menschen psychisch belastet sind und die ganze Nacht nicht schlafen konnten“, sagte Ulf Hoffmeyer-Zlotnik.

Christoph Böhmer von der Willkommensinitiative gab einige wichtige Hinweise: „Für ein paar Tage ist ein Ausnahmezustand in der Regel unproblematisch. Anders sieht es aus, wenn man Gäste dauerhaft bei sich aufnimmt. Dann ist es ganz wichtig, dass sie die Tür hinter sich zu machen können. Viele Flüchtlinge wollen nur Verlässlichkeit und nicht Gespräche.“ Wichtig sei auch, dass in der Hausgemeinschaft Einigkeit über die Aufnahme bestehe.

Schwierige Themen sollten angesprochen werden

Kathleen Kunath (Willkommensinitiative) ermutigte dazu, von Anfang an eine gute Kommunikation zu etablieren: „Wenn einen etwas stört, sollte man sich erlauben, darüber miteinander zu sprechen, damit sich nichts aufstaut!“ Sie wies zudem daraufhin, dass man sich darauf einstellen sollte, Trauer zu begleiten. „Da ist die Sprachbarriere sogar ausnahmsweise von Vorteil. In der Trauerbegleitung ist es das Beste, nichts zu sagen, sondern einfach nur da zu sein und Stabilität zu geben.“

Vermittlung über den Landkreis unter ukrainehilfe@havelland.de, weitere Informationen unter willkommen-in-falkensee.org, Unterkunftsbörse in Falkensee: fluechtlinge-willkommen-in-falkensee@web.de

Von Leonie Mikulla