Im April ging in Falkensee das Havelländer Impfzentrum in der Stadthalle in Betrieb. Seitdem ist die Hälfte des Parkplatzes vor der Halle, den viele Pendler als P+R-Parkplatz nutzen, für den Normalbetrieb gesperrt. Das ärgert viele Berufstätige, die morgens verzweifelt nach einem freien Platz suchen. Denn die Parkfläche des Impfzentrums wird meist zu großen Teilen gar nicht genutzt.