Mächtig in die Pedalen traten die Falkenseer in diesem Jahr bei der bundesweit durchgeführten „Stadtradeln“-Aktion. Insgesamt legten die Gartenstädter in den drei Wochen eine Strecke von fast 145.000 Kilometern zurück. Martin Eiselt von der Falkenseer ADFC-Ortsgruppe sieht in dieser Bilanz ein starkes Signal für die Beschleunigung des Radwegebaus in der Stadt.