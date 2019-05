Falkensee

In der größten Gartenstadt Europas hat sich so einiges getan. Als ich vor zehn Jahren losgezogen bin, um Journalist zu werden, habe ich von den großen Metropolen geträumt. Ein Heimatgefühl hatte ich oft nur in Falkensee. Was ist von meinem Falkensee noch übrig?

Die wohl kurioseste Erkenntnis zuerst: Auch Häuser schrumpfen mit dem Alter. Zumindest das Haus, in der ich meine Kindheit verbracht habe, scheint kleiner geworden. Die Fassade trägt einen Grauschleier und hat die eine oder andere rissige Falte bekommen.

Auch das Vordach hängt schwer auf den glatten weißen Säulen, die die Haustür rahmen. Der Garten ist hinter riesig gewordenen Hecken kaum wiederzuerkennen.

Schotterstraßen adé

Überhaupt sehen heute die Straßen im nördlichen Falkenhain ganz anders aus. Statt staubiger Buckelpisten oder bei Regen unpassierbarer Seelandschaften, rollen die Autos sanft über asphaltglatte Straßen.

Die Anwohner schlendern sogar über Gehwege zu ihren Häusern. Meinen zugegeben prollig tiefergelegten 3er BMW von damals, hätte das gefreut. Ich fühle mich ein bisschen fremd.

Die Falkenseer Dahmestraße war bei Regen kaum passierbar. Heute ist sie kaum wiederzuerkennen. Quelle: IWA GmbH

Für rund 45.000 Einwohner in ganz Falkensee sind die Sanierungen ein Segen. Von 2000 bis 2018 wurden 88,8 Kilometer Asphalt verlegt. Bis 2022 will die Stadt auch die letzten Sandstraßen erschlossen haben. Wirkliche Gartenatmosphäre gibt es nur noch hinter dem Zaun.

Alles neu, alles voll

Und diese lockt die Menschen von überall her. In den letzten zehn Jahren ist die Einwohnerzahl um rund 5.000 gestiegen. „Hier ist alles voll und alles neu“, sagt Alois Rataj und zeigt in die Richtung meines Hauses von einst, das 2002 gebaut wurde.

Der 77-Jährige ist einer der wenigen 8.000 Altfalkenseer, die seit der Wende hier leben. „Ich bin der Letzte in der Straße, sonst sind alle neu“, erzählt er. Mit neu sind in der Gartenstadt 37.000 Menschen gemeint. Einige wurden in die Stadt geboren, der Großteil ist wie ich zugezogen.

Die Siedlung um die Oderstraße bestand vor zehn Jahren noch aus fünf Häusern. Heute stehen minimalistische Gradlinigkeit und toskanische Ferienhäuser dicht an dicht. Es sind mehr als 25 Häuser. Auch hinter meinem Wohnhaus ist die zweite Wohnreihe schon gefüllt.

„Zur Wende waren in Falkensee nur 40 Prozent der Grundstücke bebaut. Heute sind wir vermutlich an den 90 Prozent vorbei“, erzählt Bürgermeister und Altfalkenseer Heiko Müller ( SPD).

Berliner Großstadtanonymität?

Während mein Kinderhaus geschrumpft ist, ist der Zaun mit der Hecke mitgewachsen. Heute könnte ich beim Fangenspielen nicht mal eben darüber hüpfen. Von außen ist allerdings wenig vom ehemaligen Nächsturlaubsgebiet mit Pool und Feuerstelle zu sehen. Spätestens die Alarmanlage und der große Hund halten neugierige Journalisten vom Kletterversuch ab.

Mehr aus Falkensee:

Ist das mitgebrachte Großstadtanonymität? „Es ist nicht unbedingt die Nachbarschaft, die zuerst funktioniert“, meint Heiko Müller. „Es ist der Sportverein oder die Kita. Dort kommen die Menschen in Kontakt. Das dauere zwar, aber entwickele sich“, erklärt er.

Auch die Ost-West-Herkunft spiele dabei keine Rolle mehr, am Anfang sei jeder erst mal fremd. Es gibt also doch noch Hoffnung für mein Falkenseer Heimatgefühl.

Falkensee wird eckig

Die Bewohner meines alten Hauses bleiben mir zwar fremd, aber neue Freunde macht man ohnehin im Verein. So führt mich der Stadtrundgang zur Stadthalle, die man heute die alte nennt. Dort hängen zwischen Graffiti und verrosteten Lampen wortlose Schilder.

Nicht „Falkenseer Stadthalle“, sondern „Tropic’s Discothek“ steht an den undurchsichtigen Fenstern. Tanzstimmung kommt hier nicht mehr auf. Eher Gedanken an eine post-apokalyptische Welt. Immerhin hat Falkensee damit einen Lost-Place mitten in der Stadt.

Die Feuerwehr und Rettung in Falkensee wurde 2017 eröffnet. Die Architektur ist modern, aber in ihrer Größe erschlagend. Quelle: Jan Russezki

Handball oder Konzerte würde man heute modern in der neuen Stadthalle spielen, falls man nicht vom Anblick des riesigen grauen Kubus erschlagen würde. Die Feuerwehr in Falkensee verspricht dafür auch keine Rettung.

Ihr zwei Jahre junges Gebäude wirkt noch viel wuchtiger, sodass man eine vorsätzliche Überwältigung melden möchte. Aber Fehlanzeige: Auch die neue Polizei ist ein Quadrat aus Stahlbeton. Am Busbahnhof dann die endgültige Erkenntnis: Falkensee wird eckig.

Essen macht Freunde

Aus dem Bier im „Schrääg rüber“ wurde Popcorn, das Internetcafé „Website“ ist überflüssig geworden und in der Discothek „Capitol“ geben heute Lehrer Tanzunterricht, was ich sicher nicht als Kommentar auf meine Tanzfähigkeiten verstehe. Alles in allem: Die Orte, an denen ich vor mehr als zehn Jahren meine Freunde traf, gibt es nicht mehr.

Immerhin: Abbas Lama macht unermüdlich seit bald 25 Jahren Döner. Bis zum Stadtrundgang kannten wir unsere Namen nicht, aber die Gesichter haben sich bei der Übergabe von hunderten Dönern in die Gehirne eingebrannt. Im Imbiss 2000 hat sich nichts verändert: „Gleiche Soße, gleicher Salat, gleiches Fleisch“, sagt der 58-Jährige.

Ein Rezept, das Freunde macht. „Wie immer?“, fragt er. „Wie immer“, antwortet ein wieder bekanntes Gesicht an der Theke. Für einen Moment komme ich mir dann doch nicht mehr ganz so fremd vor.

Döner macht Freunde: Abbas Lamas vor seinem „Imbiss 2000“ in Falkensee. Quelle: Jan Russezki

Immer wieder heißt es von Falkenseern, dass sich in der Stadt zu wenig ändere. Für mich ist Falkensee wie ausgetauscht. Zum Glück bin ich nun Journalist und kann alles noch mal mit einem anderen Blick kennenlernen.

Von Jan Russezki