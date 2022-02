Falkensee

Nach monatelanger Debatte um das alte Bahnhaus in der Karl-Liebknecht-Straße 130 am Bahnhof Finkenkrug wurde am Mittwochabend in der Stadtverordnetenversammlung in Falkensee endlich eine Entscheidung herbeigeführt. Mit dem Ergebnis hatten einige Stadtverordnete sicherlich nicht gerechnet: Mit knapper Mehrheit wurde der Antrag für ein Moratorium des Abrisses nach nochmals langer Diskussion schließlich kurz vor Ende der Sitzung bewilligt.

Fraktionen legten ihre Positionen zum Antrag erneut ausführlich dar

Eingebracht wurde der Antrag von den Fraktionen Bündnis 90/ Die Grünen & Jugendbündnis, Die Linke und FDP. Bereits in den Ausschüssen war er heftig diskutiert worden und zuletzt sowohl im Haupt- als auch Stadtentwicklungsausschuss mit knapper Mehrheit abgelehnt worden. In der Stadtverordnetenversammlung hatten die Stadtverordneten nun noch einmal die Gelegenheit, ihr Fazit aus den Debatten darzulegen. Gemeinsam mit dem Moratorium sollte auch über eine Stellungnahme zu der Petition zum Erhalt der Villa abgestimmt werden. Eingereicht worden war diese im Januar von Familie Ripp aus Finkenkrug, die der Sitzung beiwohnten.

Im Januar übergab Alexander Ripp die Petition gegen der Abriss der Stübing Villa an Bürgermeister Heiko Müller und Rainer Ganser Quelle: Max Braun

Ein Versuch von Rainer von Raemdonck (AfD) die Diskussion zu einer sofortigen Abstimmung zu bringen, wurde abgelehnt: „Die Tagesordnungspunkte sind von so eminenter Bedeutung, dass ausreichend Zeit sein sollte, die Positionen den Bürger und Bürgerinnen der Petition gegenüber zu begründen“, sagte Hans-Peter Pohl (CDU).

Befürworter fordern Zwischennutzung des Bahnhauses

Die befürwortenden Fraktionen argumentierten für ihren Antrag vor allem damit, dass für das Haus eine Zwischennutzung in Erwägung gezogen werden sollte, bis die Planungen für das Bahnprojekt i2030 feststehen. „Zum Haus wurde damals gesagt, dass es nicht in gutem Zustand ist. Nach Besichtigung waren wir erstaunt, wie gut der Zustand ist – man könnte direkt einziehen. Es gibt viele Initiativen und Vereine, die Wohnraum brauchen“, erklärte Anne von Fircks (Grüne).

Pohl kritisierte, dass das Grundstück ursprünglich mit der Absicht von der Stadt gekauft wurde, dort einen Parkplatz zu errichten: „Das Integrierte Stadtentwicklungskonzept und der Verkehrsentwicklungsplan wurden 2018 mit breiter Mehrheit beschlossen nach mehrjähriger Analyse und Diskussion unter breiter Bürgerbeteiligung. Unser Ziel war, dass die Bahnhöfe Finkenkrug und Seegefeld erstarken sollen und Pendler vom Auto auf die Bahn gebracht werden.“ Pohl verwies darauf, dass die Stadt weiter wachsen werde, wofür entsprechende Vorkehrungen getroffen werden müssten. „Dazu kommen die Überlegungen zu i2030. Wenn wir jetzt alles konterkarieren, was nach reichlicher Überlegung beschlossen wurde, schwächen wir unsere Position gegenüber dem Land und dem VBB.“

Amid Jabbour (FDP) erwiderte: „Es gehört zum Thema Bürgerbeteiligung, dass wir akzeptieren müssen, wenn Bürger und Bürgerinnen ihre Meinung kundtun, wenn sie zu einem bestimmten Zeitpunkt mitbekommen, dass sich etwas Grundlegendes in der Stadt verändert. Das haben sie mit der Petition jetzt vielzählig getan.“ Lennart Meyer (Jugendliste) stimmte dem zu: „Der Kauf wurde in einer nicht öffentlichen Sitzungen beschlossen, wie auch der Abriss. Eine Information der Öffentlichkeit erfolgte nicht. Wenn man ehrlich beteiligen will, hätte eine Information der Bevölkerung erfolgen sollen.“

Bürgermeister hält Zwischennutzung für rechtlich unmöglich

Der Bürgermeister Heiko Müller (SPD) wies wiederholt daraufhin, dass nach wie vor fraglich sei, ob die anvisierte Zwischennutzung des Gebäudes rechtlich möglich sei: „Es wurde als Wohnhaus gebaut und war bis zum Schluss ein Wohnhaus. Es gibt keine Genehmigung, die eine gewerbliche Nutzung zulässt. Es ist schlicht ausgeschlossen, dort mit einer anderen Nutzung als zum Wohnen reinzugehen. Mieter wiederum würde man rechtlich nicht so einfach wieder herausbekommen.“ Auch Peter Kissing (SPD) äußerte sich besorgt aufgrund rechtlicher Hürden. „Es bedeutet unendlich viel Bürokratie. Am Ende steht das Haus leer und verursacht nur wahnsinnig viele Kosten.“

Namentlich wurde schließlich über den Antrag abgestimmt. In der CDU-Fraktion herrschte offenbar keine Einigung zu dem leidigen Thema, was den Antragstellern in die Karten spielte: Mit knapper Mehrheit wurde der Antrag angenommen. Der Abriss des kontrovers diskutierten Bahnhauses ist damit erst einmal gestoppt – doch wie es nun weitergeht, wird die Stadt Falkensee wohl noch einige Zeit lang beschäftigen.

Von Leonie Mikulla