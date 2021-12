Offenbar wenig Sympathie für Unterstützung der Monatshygiene von Mädchen und jungen Frauen an den kommunalen, weiterführenden Schulen in Falkensee hegt ein Teil der Stadtverordneten. Zumindest der Eindruck entstand am Mittwochabend bei der Stadtverordnetenversammlung, bei der um ein entsprechendes Projekt hitzig gestritten wurde.