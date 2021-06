Stadtverordnete in Falkensee beschließen: Schulen werden inklusiver

Falkensee

Ausgiebig hatten die Stadtverordneten Anfang Juni im Bildungsausschuss zum Thema „Inklusive Beschulung in Falkensee“ diskutiert. Mit deutlicher Mehrheit hatte der Fachausschuss den Antrag von Bündnis 90/Grüne und IDJPPPTHBH schließlich der Stadtverordnetenversammlung (SVV) zur Annahme empfohlen. Mit dem soll sich die SVV für die „inklusive Beschulung in allen Förderschwerpunkten in Falkenseer Grund- und weiterführenden Schulen sowie den Ausbau der entsprechenden Angebote“ aussprechen. Weiter heißt es, die Verwaltung werde aufgefordert, sich gegenüber dem Staatlichen Schulamt, der Landesregierung und auch der Schulkonferenzen dafür einzusetzen, inklusive Beschulung in allen Förderschwerpunkten an Falkenseer Grund- und weiterführenden Schulen zu ermöglichen.

In ihrer letzten Sitzung vor der Sommerpause am Mittwochabend hatten die Parlamentarier trotz der Vorarbeit des Fachausschusses noch einmal eine Menge Redebedarf zum Thema und es entspann sich eine teils hitzige Diskussion, die zwischenzeitlich gar entgleiste und mit zwei Ordnungsrufen durch Stadtverordnetenvorsteherin Julia Concu (B90/Grüne) endete.

Martina Freisinger (B90/Grüne) warb eingangs noch einmal für ein positives Votum der Abgeordneten. „Viele Menschen in der Stadt setzen sich bereits seit Langem für das Thema ein“, lobte sie. Problematisch seien jedoch unterschiedliche Zuständigkeiten und Interessen. Mit dem nun angestrebten Vorstoß wolle man dies bündeln und „einen größeren Dialog anstoßen“. Martina Dahms vom Teilhabebeirat für Menschen mit Behinderung ergänzte: „Falkensee möchte eine familienfreundliche Stadt bleiben. Um eine Familie zu gründen, braucht es neben Wohnraum und ÖPNV genauso eine Daseinsvorsorge an den Schulen.“ Ausdrücklich begrüße der Teilhabebeirat den Antrag.

AfD-Abgeordnete mit dem Antrag überhaupt nicht einverstanden

Mit diesem Ansinnen überhaupt nicht einverstanden zeigten sich hingegen die AfD-Abgeordneten. „Diesen Antrag zur Rundumversorgung von allen behinderten Schülern an allen Schulen in Falkensee mit einem maximalen Ausstattungsgrad können wir nur ablehnen“, erklärte Ulrich Storm stellvertretend, „das ist utopisch und illusionär.“ Zugleich kritisierte er, dass seitens der Stadt keine Zahlen über Kinder mit Behinderungen in der Stadt vorgelegt werden. „Die Stadtverwaltung hat dazu überhaupt keinen Überblick.“ Aus diesem Grund sei eine Pauschalentscheidung, wie sie der Antrag fordere, unmöglich.

Julia Concu (B90/Grüne) musste schließlich einschreiten. Quelle: Nadine Bieneck/Screenshot

Hinweis zu Recht: Inklusion ist gesamtgesellschaftliches Thema

Nach grundsätzlicher Kritik von Harald Petzold (Linke) an der Politik von Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) und dem Hinweis von Amid Jabbour (FDP), Inklusion sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, dafür benötigte Haushaltsmittel dürften „kein Feigenblatt“ sein, wurde es schließlich auf dem Podium noch einmal laut. Erst äußerte sich André Graf (AfD) beleidigend über die Linken-Fraktion, wofür er einen Ordnungsruf von Julia Concu kassierte. Anschließend rief er: „Das Steuergeld der Falkenseer Bürger soll hier mit der Gießkanne verteilt werden.“ Das gehe mal wieder vorbei an den Menschen, „man muss doch mal den ganz genauen Bedarf ermitteln können?“ Dafür sollten die Schulrektoren mit ins Boot geholt werden. „Vielleicht braucht es nicht an jeder Falkenseer Schule Fahrstühle für viele 100 000 Euro“, polemisierte er.

Antrag wird mit großer Mehrheit angenommen

Julia Concu hatte alle Mühe, die aufgeheizte Atmosphäre wieder abzukühlen. Mit großer Mehrheit (bei 4 Nein-Stimmen, 2 Enthaltungen) nahmen die Stadtverordneten den Antrag dann an. Er ist nun ein Arbeitsauftrag für die Verwaltung.

Von Nadine Bieneck