Stadtverordnete in Falkensee tagen: Von Friedhofssatzung bis Hundetoiletten

Falkensee

Aufgrund von Terminüberschneidungen bei der Belegung der Falkenseer Stadthalle tagen die Stadtverordneten im Oktober anders als gewohnt nicht am Mittwoch, sondern bereits am heutigen Dienstag. Die Sitzung beginnt um 18 Uhr, mit knapp 30 Tagesordnungspunkten allein im öffentlichen Teil gibt es einiges für die Stadtverordneten zu bereden.

Stadtverordnete entscheiden über neue Friedhofsgebühren in Falkensee

So sollen sie nach dem positiven Votum des Hauptausschusses zur Neufassung der Gebührensatzung für die städtischen Friedhöfe in Falkensee Anfang Oktober, mit der eine teils erhebliche Steigerung der Gebühren verbunden ist über das Inkraftsetzen des Verwaltungsvorschlags nun final entscheiden.

Zudem stehen gleich mehrere Beschlussvorlagen und Anträge auf der Tagesordnung, die Klima und Bäumen in der Gartenstadt zu Gute kommen sollen. Neben der Neufassung der Baumschutzsatzung, die unter anderem eine umfangreichere Bewässerung von Straßenbäumen als bislang vorsieht, fordern B90/Grüne & Jugendbündnis mit einem Antrag zukünftig die Verwendung insektenfreundlicher Wildblumensaaten bei zukünftig neu anzulegendem sogenannten „Straßenbegleitgrün“. Darüber hinaus will die Fraktion die Verwaltung beauftragen, den Einsatz eines klimaneutralen Feuerwehrfahrzeugs zu prüfen. Hintergrund ist eine geplante Anschaffung im kommenden Jahr. In Berlin gebe es bereits einen Modellversuch mit einem elektrisch betriebenen Einsatzwagen. Bei der Berliner Feuerwehr solle die Falkenseer Stadtverwaltung Informationen einholen und zudem Fördermöglichkeiten durch Bund und Land in Erfahrung bringen, heißt es.

Besonderes Ärgernis: Zu wenig Hundetoiletten in Falkensee

Dem Mangel an Hundetoiletten im Falkenseer Stadtgebiet Abhilfe schaffen will indes die SPD-Fraktion. Netz und Standortdichte von Hundetoiletten in der Gartenstadt seien absolut nicht ausreichend, bemängeln sie. Durch Zuzug und als Begleiteffekt der Pandemie steige die Zahl der Hunde in Falkensee. „Das Hundekotproblem ist für große Teile der Einwohnerschaft und Anlieger von Straßen regelmäßig ein besonderes Ärgernis“, kritisiert der SPD-Fraktionsvorsitzende Peter Kissing in der Antragsbegründung. Es müsse an dessen Eindämmung „durch die Ordnungsbehörde wahrnehmbar gearbeitet werden“. Dies soll unter anderem durch die Aufstellung zusätzlicher Hundetoiletten sowie deren häufigere Entsorgung erreicht werden. Den Blick auf die Adventszeit richtet unterdessen die AfD-Fraktion. Nach Absage der traditionellen „Angerweihnacht“ setzt sie sich mit einem Antrag dafür ein, den Falkenseern in diesem Jahr doch noch einen Weihnachtsmarkt anzubieten.

Stadtverordnete müssen Umbesetzung ihrer Ausschüsse vornehmen

Auch mit ihren eigenen Gremien beschäftigen müssen sich die Stadtverordneten. So sind nach dem Rücktritt von Jonathan Manti (Jugendliste) aus der SVV und damit verbunden die Auflösung der Fraktion IdJ feat. PPPTHBH einige Neu- und Umbesetzungen in den Fachausschüssen des Stadtparlaments notwendig.

Die Stadtverordnetenversammlung Falkensee wird im Anschluss an die Einwohnerfragestunde live im Internet übertragen unter: www.twitch.tv/stadt_falkensee

Von Nadine Bieneck